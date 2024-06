Pięściarze Legii na pikniku z okazji Dnia Dziecka

Przedstawiciele Klubu Bokserskiego Legia wzięli udział w pikniku z okazji Dnia Dziecka, który został zorganizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4 w Warszawie. "Było to pełne atrakcji wydarzenie, które przyniosło wiele uśmiechów na twarzach dzieci i młodzieży. To przykład, jak można tworzyć przestrzeń do wspólnego spędzania czasu, wzmacniania więzi i budowania społeczności opartej na wzajemnym wsparciu i zrozumieniu. Tego typu inicjatywy są niezwykle ważne - promują integrację społeczną oraz wspierają rozwój emocjonalny i społeczny młodych ludzi" - relacjonują pięściarze Legii.