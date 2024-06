Kadra Legii na zgrupowanie w Austrii

Piątek, 21 czerwca 2024 r. 17:18 źródło: Legia Warszawa

32 zawodników zabiera do Austrii na zgrupowanie trener Legii Warszawa, Goncalo Feio. W kadrze znalazło się miejsce dla kilku młodych piłkarzy - Viktora Karolaka, Jana Leszczyńskiego, Jakuba Adkonisa, Mateusza Szczepaniaka, Wojciecha Urbańskiego i Jakuba Żewłakowa.









Znajdujący się w szerokiej kadrze pierwszego zespołu Ramil Mustafajew do Austrii nie poleci. - Ramil Mustafajew nie miał wakacji, musiał pracować w ważnym momencie rehabilitacji po ciężkiej kontuzji, więc dostanie luźniejszy tydzień, a potem dołączy do przygotowań z drugą drużyną - wyjaśnił trener.



Z kadry wypadli także dwaj bramkarze - Maciej Kikolski i Jakub Zieliński, którzy zostaną wytransferowani do innych klubów.



W Austrii legioniści będą przebywać do 1 lipca. Rozegrają 3 mecze kontrolne: 24 czerwca z CS Universitatea Craiova [Jenbach], 27 czerwca z FC Botosani [Kössen] i 30 czerwca z Pafos FC [Saalfelden].



Kadra Legii na zgrupowanie:



Bramkarze (3): Dominik Hładun, Gabriel Kobylak, Kacper Tobiasz



Obrońcy (8): Rafał Augustyniak, Artur Jędrzejczyk, Marco Burch, Steve Kapuadi, Viktor Karolak, Jan Leszczyński, Radovan Pankov, Jan Ziółkowski



Pomocnicy (14): Jakub Adkonis, Makana Baku, Jurgen Celhaka, Kacper Chodyna, Juergen Elitim, Claude Goncalves, Bartosz Kapustka, Patryk Kun, Luquinhas, Ryoya Morishita, Igor Strzałek, Mateusz Szczepaniak, Wojciech Urbański, Paweł Wszołek



Napastnicy (7): Marc Gual, Blaz Kramer, Jordan Majchrzak, Jean Pierre Nsame, Tomas Pekhart, Maciej Rosołek, Jakub Żewłakow