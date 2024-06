Podział na grupy przed losowaniem Ligi Konferencji

UEFA ogłosiła podział na grupy przed dzisiejszym losowaniem 2. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji, które rozpocznie się o godzinie 14. Legia będzie rozstawiona w grupie 3, a jej potencjalni rywale to: KF Drita Gnjilane, HB Tórshavn, Caernarfon Town FC / Crusaders FC, Tampereen Ilves, FK Transinvest. Pierwszy mecz odbędzie się 25 lipca, natomiast rewanż 1 sierpnia.

Kibol - 31 minut temu, *.chello.pl Stadion i tak zamkniety, litwini latwi do przejscia i blizej niz Szczecin odpowiedz

Kibol78 - 41 minut temu, *.chello.pl Jak Litwa to obstawiam zamknięte granice i wojsko. Chyba ze zapomnieli Vetre w Wilnie. odpowiedz

Marek - 45 minut temu, *.142.143 Przydała by się tak Litwa, blisko i raczej poziom nie za wysoki. odpowiedz

Rytm - 50 minut temu, *.atman.pl Wszyscy rywale spokojnie do przejścia, ale oby to był zespół z Litwy (blisko). odpowiedz

taco - 21 minut temu, *.vectranet.pl @Rytm: na stadion i tak nas nie wpuszczą… odpowiedz

Znachor - 58 minut temu, *.tvksmp.pl Pewnie wylosujemy Kosowo. Najbliżej by byli Transwestyci. Z taką drużyną jeszcze nie graliśmy. odpowiedz

Piotrek - 1 godzinę temu, *.gigainternet.pl Dobrze, że nie ma dalekiego wyjazdu na południe, np do Kazachstanu, bo tam upały i

zmęczenie robią swoje. odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.77.228 Przynajmniej normalne kraje, a nie stepy w Kazachstanie... odpowiedz

