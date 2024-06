Caernarfon Town FC lub Crusaders FC rywalem Legii w 2. rundzie el. LK

Komentarze (18)

+ dodaj komentarz

dodaj

(L)eve(L)64 - 4 minuty temu, *.cyfrowypolsat.pl Bez publiczności niestety nie będzie dwunastu na jedenastu. Będzie ciężko, oby to nie była wymówka. odpowiedz

Januszek - 23 minuty temu, *.chello.pl No pięknie szykuje się Święta Wojna odpowiedz

Fan.Grotynskiego - 35 minut temu, *.chello.pl Przejść zapomniec i następna runda. odpowiedz

Alan - 36 minut temu, *.t-mobile.pl Z jednej strony ciśnienie na europejskie rozgrywki a z drugiej puste trybuny... .naprawdę wyższa Szkoła logiki .. odpowiedz

Peter - 39 minut temu, *.vectranet.pl Czyli z tego co pamiętam na mecz z amatorami będzie zamknięty cały stadion a na kolejny tylko Żyleta? odpowiedz

Hator - 1 godzinę temu, *.a2mobile.pl Z tym Crusaders przy pustych trybunach? Juz chyba graliśmy z nimi? odpowiedz

Mdread - 1 godzinę temu, *.02.net Raczej krzyzowcy ale jakby byli sheepshaggers to lux zamek tam jest i wogole piekne okolicznosci przyrody jak beda grali w tym caernarfon. odpowiedz

Gocław - 1 godzinę temu, *.167.2 Eeee to luz, bałem się, że zagramy z rezerwami Pelikana Białobrzegi lub firmową ekipą SsangYong Pułtusk - z nimi to łomot był pewny. Teraz śpię spokojnie.

odpowiedz

Kulfon - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ooo i po ptokach.... odpowiedz

Kruk - 2 godziny temu, *.7.205 Crusaders FC to katolicy czy protestanci? odpowiedz

eth - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Kruk: protestanci odpowiedz

Dariusz - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Letko nie będzie odpowiedz

Ziggy - 2 godziny temu, *.161.124 Legii zawsze się dobrze grało z drużynami z UK odpowiedz

Niukastl Junajted - 51 minut temu, *.t-mobile.pl @Ziggy: Racja. Porażki z Celtikiem eliminacjach LM, z Rangersami w LE, porażki w fazach grupowych z Aston Villa, Leicester, porażka z Man United w półfinale PZP, męczarnie ze słabiutkim Dundalk, remis u siebie z mizernym Shamrock. odpowiedz

PL - 3 godziny temu, *.. Czyli będzie Crusaders FC

odpowiedz

Jaco - 3 godziny temu, *.237.69 To będzie ciężki mecz.... odpowiedz

HOL - 3 godziny temu, *.skybroadband.com …tyle jeszcze wyjazdów z zakazami… odpowiedz

Szakal - 3 godziny temu, *.t-com.hr Jesteśmy zawsze tam…. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.