Terminarz Ekstraklasy 2024/25

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

dodaj

Andrzej CHMT - 1 godzinę temu, *.net.pl terminarz pod mistrza, jadymy durś odpowiedz

Imp - 1 godzinę temu, *.centertel.pl nie powiem - wyjątkowo jest korzystny dla nas ten terminarz - większość ślimaków z czołówki gramy wiosną u siebie odpowiedz

Rado - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Beniaminek dopiero w 7 kolejce. Ufffff odpowiedz

Felek - 3 godziny temu, *.netfala.pl Jadymy durś z hanysami! odpowiedz

Wąż czterokopytny - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Od 14-09 po kolei - Raków, Pogoń, Górnik, Jagiellonia. Będzie z kim natracić punkty, a jak jeszcze dojdą puchary to nasze panienki nie wytrzymają gry co 3 dni. Na początek rywale w zasięgu nawet przeciętnie grającej Legii ale jak Feio będzie rotował to może być różnie. Jak byśmy mieli silny skład to po 5 kolejkach można by uzbierać komplet. odpowiedz

Szalony - 4 godziny temu, *.plus.pl Od kiedy. Karnety? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.