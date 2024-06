Komentarze (18)

Bogi - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl To może Witolda w pakiecie?Podobno dobrze chodzi po lewym skrzydle. odpowiedz

R. - 1 godzinę temu, *.chello.pl Pan Proper na celowniku Legii! odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Zielu strzela ślepakami a rozrzut na kilometr.

Wczoraj ponoć dzwonił do Kalu Uche ale jednak nie spełnił oczekiwań.

Po starej znakomości wraca Wojtek Szala i Stanko Svitlica. Pewne źródło. odpowiedz

tylkoLegia - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jacku nie ośmieszaj siebie i klub

już wystarczy odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Na celowniku ten na celowniku tamten LEGIA chce tego i LEGIA chce tamtego i stara się o tego i tamtego też....a wzmocnień jak nie widać tak nie widać....no to czekamy na mistrza Polski. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. Pożyjemy zobaczymy co się wydarzy. Ja też chcę wygrać w totolotka i nic z tego jak na razie... odpowiedz

Bardzo przemyślany transfer Jacka - 2 godziny temu, *.. Jajcek bez kompetencji dalej potwierdza swoją głupotę.

Ale musimy kupować karnety i cieszyć się z małych rzeczy.

Ten przygłup mógł przecież złożyć ofertę Zawiszy Czarnemu, Jurandowi ze Spychaczowa lub co gorsza Zygmuntowi Staremu.

odpowiedz

ciekawy - 2 godziny temu, *.bayer.de Przy okazji tego posta przypomniała mi się postać Aleksandra Jagiełło, który był wielkim talentem, potem zgasł i ostatnie wzmianka o nim w Internecie jest z 2022 jak odchodził z Górnika Łęczna w wieku 27 lat, czy ktoś coś wie co się z nim stało? Żyje? Czy były zapowiadane jego występy we freakfightach? odpowiedz

Rado - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Po co? Na odbudowę? Do grudnia będzie grał w rezerwach. odpowiedz

Nie dla Legii - 2 godziny temu, *.217.218 Władysław Jagiełło nie dla Legii odpowiedz

Trampek - 3 godziny temu, *.125.113 Skuteczny skauting załatwia się w ...zaciszu gabinetów . Ujawnia się dopiero przynajmniej po wstępnym porozumieniu zainteresowanych stron. Natomiast .. plotki dziennikarskie szanujący się klub ...DEMENTUJE . Wówczas zachowany jest wzajemny szacunek na linii ... szefostwo klubu - kibice. W LEGII jakoś tego nie widać. odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl Okej. Biorąc pod uwagę zasłony dymne stosowane przez Jacka Zielińskiego tak naprawdę na pewno musi chodzić o Rusłana Malinowskiego. odpowiedz

Syn trenera - 3 godziny temu, *.netfala.pl Kto kurcze kto kto????????????????? Może Leszek Pisz jeszcze albo Małecji z Avi Świdnik, Zieliński pakuj mandżur nieudaczniku... I za kogo ten Jagiełło za Josue no to extra zmiana do przodu na plus... ludzie trzymajcie mnie

odpowiedz

Pbl - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Syn trenera: no idealnie... młodszy i nie będzie przetrzymywał piłki, robił kółeczek i dokładnie dogrywał, a najważniejsze nie będzie machał rękami i mówił że ma wokół słabych zawodników bo sam będzie na ich poziomie odpowiedz

KAMIL - 3 godziny temu, *.com.pl grubo mierzymy ... to nie ma żadnego młodego jak patrzymy na takich kopaczy jak Jagiełło Pyrka Pieńko ... z czym do ludzi Miodku z Zielem odpowiedz

Obcy - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Mogą chcieć pozyskać,ale co najwyżej Władysława Jagiełłę. odpowiedz

Pietrek - 1 godzinę temu, *.137.100 @Obcy: hahahaha mało się nie udlawilem,dobre :-))) odpowiedz

ach - 4 godziny temu, *.02.net Juz sie nie moge doczekac serii xxxxxxx nie dla Legii :) odpowiedz

Andre as - 4 godziny temu, *.chello.pl Kolejny śmiech na sali. odpowiedz

