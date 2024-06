Msza dziękczynna z okazji zakończenia sezonu

Niedziela, 9 czerwca 2024 r. 11:09 Hugollek, źródło: Legionisci.com

W czwartek o godzinie 20:30 w Parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła przy ulicy Kobielskiej 10 na warszawskim Grochowie odbyła się tradycyjna, dziękczynna msza święta dla kibiców Legii z okazji zakończenia sezonu 2023/2024. Nabożeństwo odprawił – wspólnie z dwoma innymi legijnymi kapłanami – wieloletni fan naszego klubu oraz były zawodnik rezerw ksiądz Bogusław Kowalski.









Liturgia przyciągnęła do świątyni sporą rzeszę sympatyków „Wojskowych”, którzy przed jej rozpoczęciem odśpiewali „Sen o Warszawie”, a następnie wysłuchali Słowa Bożego, odczytanego m.in. przez naszego gniazdowego „Starucha”, oraz bardzo zajmującego kazania księdza Bogusława, w którym zwrócił on uwagę na potęgę miłości w naszym życiu, przyrównał miniony sezon do snu, w którym gorąco czegoś pragniemy, jesteśmy już na ostatniej prostej, by to osiągnąć, jednak ostatecznie pojawia się przeszkoda, która skutecznie uniemożliwia nam realizację marzeń. Podkreślił także, że kibice Legii stanowią ostoję wartości chrześcijańskich i narodowych oraz że dzięki ich bezkompromisowej postawie do szerszego grona odbiorców trafiają informacje na temat różnych, czasem trudnych do zrozumienia, decyzji przedstawicieli świata polityki. Tu nawiązał do transparentu, który legioniści wywiesili podczas ostatniego domowego spotkania przeciwko Zagłębiu Lubin, a który dotyczył kwestii usunięcia krzyży z przestrzeni urzędowej miasta.



Po mszy wszyscy uczestnicy nabożeństwa zgromadzili się przed kościołem, gdzie odśpiewali garść legijnych pieśni, odpalili race oraz pozowali do wspólnych zdjęć z duszpasterzem.