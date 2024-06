Kadra Polski na EURO 2024. Brak legionistów

Kadra reprezentacji Polski na EURO 2024: Bramkarze: Marcin Bułka (OGC Nice, Francja), Łukasz Skorupski (Bologna FC 1909, Włochy), Wojciech Szczęsny (Juventus FC, Włochy). Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton FC, Anglia), Bartosz Bereszyński (Empoli FC, Włochy), Paweł Dawidowicz (Hellas Verona FC, Włochy), Jakub Kiwior (Arsenal FC, Anglia), Tymoteusz Puchacz (1.FC Kaiserslautern, Niemcy), Bartosz Salamon (Lech Poznań), Sebastian Walukiewicz (Empoli FC, Włochy). Pomocnicy: Przemysław Frankowski (RC Lens, Francja), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Moder (Brighton & Hove Albion FC, Anglia), Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad, Bułgaria), Taras Romanczuk (Jagiellonia Białystok), Bartosz Slisz (Atlanta United, USA), Damian Szymański (AEK, Grecja), Sebastian Szymański (Fenerbahçe SK, Turcja), Michał Skóraś (Club Brugge KV, Belgia), Kacper Urbański (Bologna FC 1909, Włochy), Nicola Zalewski (AS Roma, Włochy), Piotr Zieliński (SSC Napoli, Włochy). Napastnicy: Adam Buksa (Antalyaspor Kulübü, Turcja), Robert Lewandowski (FC Barcelona, Hiszpania), Krzysztof Piątek (İstanbul Başakşehir FK, Turcja), Karol Świderski (Hellas Verona FC, Włochy).

