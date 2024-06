Komentarze (5)

Hmm - 36 minut temu, *.180.33 Młody nie zastanawiaj się tylko idź do zespołu który da Ci możliwość gry,możliwość promocji ,niestety Legia niszczy młodzież wiec jak masz trochę zdrowego rozsądku to mam nadzieje że wybierzesz mądrze odpowiedz

Kamień - 1 godzinę temu, *.chello.pl Chciałbym żeby został, ale na jego miejscu wybrałbym Śląsk... odpowiedz

1234 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Kamień: niby dlaczego? Klub, który zagrał niezły sezon pierwszy raz od 10 lat. Ledwo się utrzymali rok temu… odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.4.149 pokazywanie Elki i podpisanie z Widzewem nieco podważyłoby wiarygodność człowieka odpowiedz

LLL - 2 godziny temu, *.orange.pl No to jeśli jest to faktycznie dobra oferta to zobaczymy jaki z niego jest prawdziwy Legionista i czy zawalczy o miejsce w 1 składzie,czy pójdzie na łatwiznę i podpisze umowę z klubem który zagwarantuje mu występy w pierwszym składzie. odpowiedz

