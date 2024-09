Kramer: Legia wie, że to mój ostatni sezon tutaj

Sobota, 7 września 2024 r. 07:45 źródło: nogomania.com

Dużo mówiło się latem o odejściu Blaza Kramera z Legii Warszawa. Najpierw zawodnik był o krok od transferu do tureckiego Konyasporu. Później miał poważne oferty z CSKA Sofia, ale ostatecznie miał odejść do Slovana Bratysława. Do transferu jednak nie doszło. Piłkarz opowiada o kulisach.









- Ostatecznie było to stresujące. Chciałem zagrać w Lidze Mistrzów, co zaoferował mi także Slovan. Obydwa kluby zgodziły się i nie jest prawdą, że nie transfer nie wyszedł z powodu kwoty transferu. Ostatecznie to ja tego nie zrobiłem. Zgadzam się na warunki, nie oczekuję milionów, jednak uważam, że jeśli opuszczę tak duży klub jak Legia, będę musiał przenieść się do lepszego miejsca – powiedział Kramer w rozmowie z nogomania.com.



- Byłem już w Turcji, czekałem na podpisanie kontraktu, ale nigdy go nie widziałem. Warunki się zmieniały. Wróciłem do Polski. CSKA to duży klub na bułgarskie warunki, były konkrety, była finansowo bardzo dobra oferta, ale oceniłem, że nie był to krok do przodu w mojej karierze. Tak to jest w piłce nożnej, czasami decydują drobnostki i ostatecznie zostaję się w Legii, mam niedokończone sprawy tutaj.



Zawodnik podkreśla, że ma tylko rok kontraktu z Legią i najprawdopodobniej nie zostanie on przedłużony.

- Chcę zdobyć mistrzostwo ligi, tego mi jeszcze brakuje. Legia ma jednych z najlepszych kibiców na świecie, zawsze zapełniają stadion i przygotowują spektakl, aby przeżyć tu coś wyjątkowego. Kiedy Legia wygrywa mistrzostwo, na ulicach jest mnóstwo ludzi i chcę tego doświadczyć. Klub wie, że to mój ostatni sezon, jestem im wdzięczny, zwłaszcza trenerowi, że po powrocie z Turcji mogłem grać normalnie. Chcę dać klubowi o wiele więcej w przyszłości.