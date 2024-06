Nowi zawodnicy w przyszłym tygodniu

Choć od pewnego czasu wiadomo, że do Legii Warszawa trafią Luquinhas i Kacper Chodyna, stołeczny klub wciąż nie ogłosił transferów. Jak informują meczyki.pl, ma to nastąpić w przyszłym tygodniu. W środę testy medyczne przejdzie Luquinhas, Kacper Chodyna ma pojawić się w klubie w piątek. Niezagrożony jest też transfer Claude'a Goncalvesa.

Lukasz_Legia - 49 minut temu, *.play-internet.pl Sam śrut.... odpowiedz

Sober - 51 minut temu, *.orange.pl Pożyjemy, zobaczymy kto ostatecznie do nas trafi.

Jest jeszcze duży znak zapytania jak Ci piłkarze się odnajdą w Legii i czy będą wzmocnieniem czy niewypałem pokroju Diasa,Zyby czy Kuna.

Jestem spokojny jedynie o Luqhinhasa, cieszę się że do nas wraca, w jego przypadku to będzie na pewno duże wzmocnienie. odpowiedz

Byniu - 56 minut temu, *.vectranet.pl na nowy napastnik? odpowiedz

Krzak - 58 minut temu, *.centertel.pl Nie da się czytać tych artykułów przez pełno tych głupich reklam!! odpowiedz

Xd - 1 godzinę temu, *.centertel.pl A w napadzie Rosołek dalej? odpowiedz

Syn księdza - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jak tych 4 podpisze umowy. To jeszcze Bramkarz , środkowy pomocnik kreatywny nie DP i jakiś sensowny napastnik.... odpowiedz

