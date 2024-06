I liga: TKKF Checz Gdynia 2-3 Legionistki

W ostatniej kolejce sezonu 2023/24, zespół Legionistek zwyciężył w Gdyni z TKKF Checz 3-2 (2-0). Legionistki zwyciężyły w rundzie rewanżowej (wcześniej drużyna grała jako SWD Wodzisław Śląski i nie zdobyła punktu) po raz ósmy i zakończyły rozgrywki na miejscu 9. z 24. punktami na koncie. Z ligi spadły KKP Bydgoszcz i Ząbkovia Ząbki, awans do najwyższej klasy rozgrywkowej wywalczyły Resovia i Skra Częstochowa. I liga: TKKF Checz Gdynia 2-3 (0-2) Legionistki Warszawa 0-1 3 min. Klaudia Grodzka 0-2 29 min. Milena Prochowska 1-2 47 min. 1-3 61 min. Monika Lipa

Mariol - 3 godziny temu, *.wanadoo.fr Dobra robota dziewczyny,a redakcja może mogła by dodać tabele. odpowiedz

