Brąz Polaków na ME. Grali legioniści

Amp futboliści Polski zdobyli brązowy medal Mistrzostw Europy, które rozgrywane były we francuskim Evian. W naszej reprezentacji wystąpili dwaj zawodnicy Legii - Dominik Abramczyk oraz Adrian Bąk . Polacy wygrali fazę grupową (wygrywając z Grekami, Szkotami i Niemcami), następnie w ćwierćfinale wygrali z Irlandią 3-0, w półfinale z kolei nie mieli szans z obrońcami tytułu - Turkami, przwegrywając 1-5. W dzisiejszym meczu o brązowy medal, Polacy wygrali 1-0 z Anglią. W reprezentacji Anglii wystąpili czterej zawodnicy Legii: Jampie Tregaskiss , Martin Heald , Thomas Atkinson i Rhyce Ramsden .

