Legia z awansem do finałów mistrzostw Polski!

Zespół koszykarzy Legii LOTTO w koszykówce 3x3 zapewnił sobie awans do turnieju finałowego mistrzostw Polski, dzięki wygranej w turnieju, który dziś rozegrany został w Tarnowie Podgórnym. Legioniści w Wielkopolsce zagrali w składzie: Arkadiusz Kobus, Piotr Robak, Mariusz Konopatzki, Andrzej Krajewski. W fazie grupowej nasz zespół pokonał Black Magic (20:15) oraz Verhoeven Tarnovię (21:12), a w fazie pucharowej zwyciężyli z Polonią (22:9), Sky Tattoo Radom (21:13), a w finale z Isetią (21:9). Turniej finałowy mistrzostw Polski rozegrany zostanie w sierpniu w Katowicach. Wyniki legionistów: Legia LOTTO 3x3 20:15 Black Magic 3x3 II Legia LOTTO 3x3 21:12 Verhoeven Tarnovia II 1/4 finału: Legia LOTTO 3x3 22:9 Polonia Warszawa 1/2 finału: Legia LOTTO 3x3 21:13 Sky Tattoo Radom Finał: Legia LOTTO 3x3 21:9 Isetia CSI Europe Dzień wcześniej legioniści wystąpili w turnieju z cyklu Lotto Quest pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, grając w składzie: Arkadiusz Kobus, Filip Stryjewski, Michał Kierlewicz, Wojciech Pisarczyk. Po przegranej 19:21 z Isetią, legioniści odpadli w 1/4 finału. Wyniki legionistów: Legia LOTTO 3x3 21:2 Slam Dunk Legia LOTTO 3x3 19:20 Anwil Włocławek 1/8 finału: Legia LOTTO 3x3 22:13 BM Stal Ostrów 1/4 finału: Legia LOTTO 3x3 19:21 Isetia SK Store II

