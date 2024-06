Samuel Šarudi z Legii Warszawa wystąpił w reprezentacji Słowacji do lat 18, a jego drużyna przegrała 1-3 (0-0) z Czechami w meczu rozgrywanym w ramach odbywającego się w Portugalii turnieju towarzyskiego.

ws - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Jest kilku ciekawych zawodników w u17 i u19. Oby nie uciekali jak kiedyś Walukiewicz i dostali szansę a będą później transfery za kilka milionów jak planują. odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.. Chłopak gra w swojej reprezentacji więc musi prezentować jakiś poziom i dlatego powinien systematycznie trenować z pierwszym zespołem i dostawać szansę gry z mniej wymagającymi rywalami.Tylko w ten sposób można wdrożyć jego wejście w piłkę seniorską w barwach Legii.Inaczej znowu podkupi go Legii jakiś klub za "czapkę gruszek" a chłopak okaże się być całkiem niezłym piłkarzem. odpowiedz

