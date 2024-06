Josue Piłkarzem Sezonu 2023/24!

Najlepszym Piłkarzem Sezonu 2023/2024 w plebiscycie serwisu Legionisci.com został Josue ! Portugalczyk otrzymał ponad 37% wszystkich punktów i jest to jego trzecia wygrana z rzędu - żaden piłkarz w historii naszego plebiscytu tego nie dokonał, a wybieraliście już po raz 25. Drugie miejsce zajął Juergen Elitim (16,9%), a trzecie Paweł Wszołek (8,3%). W sumie przez 2 tygodnie oddaliście 15 318 głosów - dziękujemy!

(L)eve(L)64 - 39 minut temu, *.plus.pl Świat staje do góry nogami. Rosołek dwa razy lepszy od Pankowa. Trzech graczy z pierwszej piątki już niema. Dodatkowo dwóch z nich odeszło przed rundą wiosenną a znaleźli się w czubie. odpowiedz

Mateusz z Gór - 44 minuty temu, *.orange.pl Gdyby zsumować wszystkie głosy oddane dla beki to te głosy zajęłyby drugie miejsce w plebiscycie. odpowiedz

Cezar. - 52 minuty temu, *.106.255 Wiadomo,że Jozue najlepszy,Elitom drugi, szkoda Rosolka,że tak nisko został sklasyfikowany,to skandal,powinien być przynajmniej trzeci,ten człowiek cały czas mnie zaskakuje.a to jest sztuką. odpowiedz

kaktus - 1 godzinę temu, *.orange.pl Na Diasa to chyba ludzie głosowali dla beki... odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.. Dokładnie w takiej kolejności oddałem swój głos. 8 miejsce Rosołka świadczy o tym,że piłkarz ma jednak swoich zwolenników ;) odpowiedz

Zgred - 1 godzinę temu, *.as13285.net @Sebo(L): codziennie głosowałem na niego i zybe odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Dużą rodzinę ma Maciek Rosołek odpowiedz

T - 2 godziny temu, *.play-internet.pl No tak trzy sezony najlepszy zawodnik według kibiców i takiego zawodnika się pozbywają a trzymamy wielkie talenty w pokoju i rosołek odpowiedz

KAMI(L) - 2 godziny temu, *.autocom.pl Nie rozumiem dlaczego jedna z głównych przyczyn naszych niepowodzeń jest w środku stawki odpowiedz

KamiL - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @KAMI(L): Tobiasz ? Bo Rosołek to top 8 kwalifikuje się do pierwszego składu ???? odpowiedz

