Polki wygrały I rundę ME. Grały dwie legionistki

W ostatni weekend w Makarskiej, w Chorwacji, rozegrana została I runda Mistrzostw Europy w 7-osobowym rugby kobiet. Polki wygrały w fazie grupowej z Czechami 19-5, następnie zwyciężyły w półfinale z Hiszpankami 26-17, a w finale pokonały reprezentację Francji 12-10 (12-5). W narodowych barwach wystąpiły dwie zawodniczki Legii - Monika Pietrzak oraz Ilona Zaishliuk . Druga runda ME rozegrana zostanie w dniach 28-30 czerwca w Hamburgu. Kolejność: 1. Polska, 2. Francja, 3. Belgia, 4. Hiszpania, 5. Czechy, 6. Niemcy, 7. Wielka Brytania, 8. Irlandia, 9. Włochy, 10. Turcja, 11. Portugalia, 12. Ukraina.

