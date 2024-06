Koszykówka

Andrzej Pluta nowym zawodnikiem Legii

Poniedziałek, 10 czerwca 2024 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Nowym zawodnikiem Legii Warszawa został Andrzej Pluta - 24-letni rozgrywający, który ostatni sezon spędził w Arce Gdynia, a obecnie przygotowuje się z reprezentacją Polski do turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Z Legią podpisał umowę na dwa lata.



Pluta występy w naszej ekstraklasie rozpoczął w roku 2020 i przez pierwsze trzy sezony grał kolejno w Anwilu, Astorii i Treflu. Wcześniej wychowanek TKM-u Włocławek przez lata trenował w Hiszpanii - najpierw w Estudiantesie Madryt. Później trafił do Betisu Sewilla i w wieku 16 lat miał okazję zadebiutować w niezwykle silnej lidze ACB. W Sewilli występował jednak głównie w drużynach młodzieżowych (najpierw do lat 16, później U-18), a także trzecioligowych rezerwach. W sezonie 2018/19 trafił na wypożyczenie do II-ligowego hiszpańskiego zespołu Rio Ourense Termal, gdzie ostatecznie rozegrał dwa pełne sezony.



Przez ostatnie cztery sezony na polskich parkietach, Andrzej Pluta pokazał swoją wysokie umiejętności, które docenił również selekcjoner reprezentacji Polski, Igor Milicić, powołując go na najbliższe mecze naszej reprezentacji, która walczyć będzie o kwalifikację na sierpniowe IO w Paryżu. Po udanym sezonie 2022/23 w barwach Trefla, zawodnik szukał klubu zagranicznego, ale ostatecznie w minionych rozgrywkach podpisał kontrakt z Arką, w barwach której zdobywał 15.8 pkt. i 4.8 as. grając średnio 32,5 minuty na mecz.



W sezonie 2024/25, Andrzej Pluta reprezentować będzie barwy Legii Warszawa. Umowa obowiązywać będzie przez dwa lata.



Imię i nazwisko: Andrzej Pluta

Data i miejsce urodzenia: 3.06.2000, Ruda Śląska

Pozycja: rozgrywający

Wzrost: 190

Kluby:

2014/15 Estudiantes Madryt (Hiszpania)

2015-18 Real Betis Sewilla (Hiszpania)

2018/19 Rio Ourense Termal (Hiszpania, II liga) - 24 mecze, śr. 9.5 min., 2.5 pkt., 0.6 as.

2019/20 Rio Ourense Termal (Hiszpania, II liga) - 22 mecze, śr. 13.5 min., 3.8 pkt., 0.8 as.

2020/21 Anwil Włocławek (PLK) - 21 meczów, śr. 10:52 min., 3.5 pkt., 1.3 as.

2021/22 Astoria Bydgoszcz (PLK) - 30 meczów, śr. 18:54 min., 8.8 pkt., 2.8 as.

2022/23 Trefl Sopot (PLK) - 33 mecze, śr. 19:40 min., 7.8 pkt., 3.2 as.

2023/24 Arka Gdynia (PLK) - 24 mecze, śr. 32:37 min., 15.8 pkt., 4.8 as.