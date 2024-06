Poświęcenie nowego sztandaru liceum Legii

Wtorek, 11 czerwca 2024 r. 08:34 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legia.com

5 czerwca w kościele pw. Matki Bożej Jerozolimskiej, nieopodal stadionu Legii przy ulicy Łazienkowskiej, miała miejsce msza święta połączona z obrzędem poświęcenia nowego sztandaru Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Legii Warszawa.









W mszy wzięły udział władze klubu, Akademii Legii, Fundacji Legii oraz LO SMS, m.in. wiceprezes zarządzający Marcin Herra, wiceprezes Jarosław Jurczak, dyrektor sportowy Jacek Zieliński, dyrektor Akademii Legii Marek Śledź, dyrektor LO SMS Maciej Strożek, burmistrz Grodziska Mazowieckiego Tomasz Krupski oraz starosta powiatu grodziskiego Marek Wieżbicki. Obecni byli także liczni goście, trenerzy, pracownicy klubu, a także uczniowie legijnej placówki oświatowej. Mszę koncelebrowali Jego Ekscelencja Biskup Rafał Markowski, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej, wieloletni kibic klubu Ksiądz Prałat Bogusław Kowalski oraz Ksiądz Andrzej Ostrowski, którzy na zakończenie otrzymali od młodych zawodników LO SMS Legii pamiątkowe patery oraz kwiaty.



Sztandar, uznawany za symbol najważniejszych wartości państwowych i tradycji klubu, ma kształt kwadratu. Awers jest czerwony, umieszczono na nim godło państwowe - białego orła ze złotą koroną. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. W górnej części widnieje wyszywany złotą nicią napis: Rzeczpospolita Polska, a w dolnej - dewiza Wojska Polskiego: Bóg, Honor, Ojczyzna. Rewers jest w kolorze zielonym, ubogaca go wyszywany złotą nicią napis: Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego Legii Warszawa oraz herb klubu, a całość obszyta jest złotymi frędzlami.



Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego Legii Warszawa funkcjonuje od września 2023 roku w Legia Training Center. Sztandar będzie służył celom reprezentacyjnym podczas ważnych uroczystości państwowych, szkolnych i sportowych.