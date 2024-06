Stadiony: Max Aicher Stadion

SV Austria Salzburg występuje obecnie na trzecim poziomie rozgrywkowym w Austrii i to pomimo wygrania swojej grupy - klub zwyczajnie nie dostał licencji na występy na zapleczu Bundesligi, o najwyższej klasie rozgrywkowej nie wspominając. A jego celem jest jak najszybszy powrót do Bundesligi. Klub, który został "ograbiony" przez RB, swoje mecze obecnie musi rozgrywać na skromnym stadionie Max Aicher Stadium, obok którego znajdują się korty tenisowe, a osoby zmotoryzowane muszą zostawiać swoje pojazdy na parkingu... Lidla. Fotoreportaż ze stadionu - 15 zdjęć Bodziacha

Ryba - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Na ch*j mi ten news? odpowiedz

