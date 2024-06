Premiera 3. odcinka serialu Ja, kapitan o Josue

Poniedziałek, 10 czerwca 2024 r. 16:50 źródło: C+

Od wtorku, 11 czerwca w serwisie Canal+ online dostępny będzie trzeci odcinek nowego serialu dokumentalnego „Ja, Kapitan”, w którym przedstawiony zostanie były lider Legii Warszawa, Josue.









- Podobno wielcy piłkarze rodzą się w błocie. On przyszedł na świat w dzielnicy, gdzie królowały przestępczość, narkotyki i FC Porto. To właśnie dzięki piłce dostał szansę na to, by z głodu nie musieć już kraść jedzenia. By odejść od rodziny, w której nigdy nie zaznał miłości i założyć własną, choć jej również nie ominęły poważne próby. Choroba nowotworowa żony sprawiła, że był o włos od zakończenia kariery, która przecież zapowiadała się niezwykle obiecująco, bo szatnię dzielił z takimi graczami jak Pepe, Wesley Sneijder, czy Cristiano Ronaldo. Jest zarówno liderem biorącym odpowiedzialność za zespół, jak i skandalistą, któremu puszczają hamulce. To człowiek, którego nie da się jednoznacznie opisać. Ale dzięki temu serialowi, można go zrozumieć. Trzeci odcinek „Ja, Kapitan” jest skierowany nie tylko do tych, którzy kochają Josue, ale również – a może nawet przede wszystkim – do tych, którzy go nienawidzą – mówi Jakub Jeleński, dziennikarz Canal+ i autor odcinka „Ja, Kapitan” z Josue.



Przed kamerami CANAL+ oprócz głównego bohatera wypowiadają się m.in. jego żona – Joana, legenda FC Porto – Pepe, koledzy z Galatasaray – Fernando Muslera i Lukas Podolski czy trener, który prowadził Josue w trzech klubach (Pacos Ferreira, FC Porto i Braga) – Paulo Fonseca, obecnie szkoleniowiec francuskiego Lille.



W produkcji nie zabraknie kulisów ostatniego sezonu, widzianych oczami portugalskiego pomocnika. Pierwszy raz tak szeroko odnosi się on m.in. do głośnego aresztowania po meczu Ligi Konferencji z AZ Alkmaar z października ubiegłego roku. Dowiemy się też, jak wygląda z jego perspektywy rozstanie z Legią.



Serial jest dostępny TUTAJ.