15 medali legionistów na Torowych MP

W Tomaszowie Lubelskim w ostatni weekend rozgrywane były Torowe Mistrzostwa Polski w jeździe szybkiej na wrotkach, w których wiele medali zgarnęli zawodnicy sekcji łyżwiarskiej Legii Warszawa. W klasyfikacji klubowej Legia sklasyfikowana została na miejscu 3. Na dystansach 200m, 500m i 1000m oraz w biegu na punkty, bracia Kania zdobyli łącznie 8 medali, a dziewiąty dołożyli w sztafecie. Marek Kania w pierwszym wyścigu na 200 metrów uzyskał czas 0:18.117 sekundy, w finale miał minimalnie gorszy wynik (0:18.375), ale i tak pewnie zdobył kolejny złoty medal mistrzostw Polski, wyprzedzając swojego brata, Mateusza. Niezwykle interesujący przebieg miała rywalizacja obu braci Kania w sprincie na 500 metrów. Choć Marek Kania uzyskał najlepsze czasy w kwalifikacjach (0:43.244) i półfinałach (0:45.554), to w finale minimalnie lepszy wynik uzyskał jego brat, Mateusz Kania , który minął metę w czasie 0:44.775 s i zdobył złoty medal. Marek z czasem 0:44.795s zdobył srebrny medal MP. Na 1000 metrów złoto również zdobył Mateusz Kania z czasem 1:28.200 min., srebro - Marek Kania z czasem 1:28.547 min. Adela Strygner wywalczyła brązowy medal na 200 metrów juniorek A, Victoria Szewczyk zdobyła srebro na 1000m oraz biegu na punkty, a także brąz na 500m juniorek B. Ponadto dwa brązowe medale zdobyły nasze juniorskie sztafety, w składach: Julia Jaroszewicz, Zofia Szombara, Victoria Szewczyk (juniorki B) oraz Adela Stygner, Urszula Dymkowska, Gabriela Puczen (juniorski A). Za dwa i pół tygodnia legioniści wystartują w Ulicznych Mistrzostwach Polski, które odbędą się we Wrocławiu, a po nich ogłoszona zostanie reprezentacja Polski na Mistrzostwa Europy oraz zawody Cadett Challange. Wyniki legionistów: 200m na czas (młodzik): 7. Igor Zalewski 0:24.200 200m na czas (kadetki): 5. Nina Pułecka 0:21.876 200m na czas (kadeci): 16. Maciej Paluch 0:22.520 200m na czas (juniorki B): 4. Victoria Szewczyk 0:21.450, 9. Julia Jaroszewicz 0:21.964, 15. Zofia Szombara 0:22.719, 16. Alicja Mikołajewska 0:22.756, 19. Urszula Dymkowska 0:23.135, 23. Julia Karczewska 0:23.627, 23. Maja Szczykutowicz 0:24.110 200m na czas (juniorki A): 3. Adela Strygner 0:21.426, 10. Gabriela Puczen 0:23.201 200m na czas (seniorzy): 1. Marek Kania 0:18.375, 2. Mateusz Kania 0:18.516 500m sprint (młodzik): 6. Igor Zalewski 0:57.420 500m sprint (kadetki): 6. Nina Pułecka 500m sprint (kadeci): 9. Maciej Paluch 0:51.520 500m sprint (juniorki B): 3. Victoria Szewczyk, 11. Urszula Dymkowska, 13. Zofia Szombara, 15. Julia Jaroszewicz, 17. Alicja Mikołajewska, 21. Julia Karczewska, 24. Maja Szczykutowicz 500m sprint (juniorki A): 4. Adela Strygner, 10. Gabriela Puczen 500m sprint (seniorzy): 1. Mateusz Kania 0:44.775, 2. Marek Kania 0:44.795 1000m sprint (juniorki B): 2. Victoria Szewczyk, 12. Urszula Dymkowska, 13. Zofia Szombara, 18. Maja Szczykutowicz, 19. Alicja Mikołajewska, 22. Julia Karczewska, 25. Julia Jaroszewicz 1000m sprint (juniorki A): 8. Gabriela Puczen 1000m sprint (seniorzy): 1. Mateusz Kania 1:28.200 min., 2. Marek Kania 1:28.547 min. Bieg na punkty (młodzik): 6. Igor Zalewski Bieg na punkty (kadetki): 9. Nina Pułecka Bieg na punkty (kadeci): 11. Maciej Paluch Bieg na punkty (juniorki B): 2. Victoria Szewczyk, 16. Alicja Mikołajewska, 17. Zofia Szombara, 19. Urszula Dymkowska, 23. Julia Karczewska, 24. Maja Szczykutowicz Bieg na punkty (juniorki A): 5. Adela Strygner, 6. Gabriela Puczen Bieg na punkty (seniorzy): 1. Marek Kania, 2. Mateusz Kania Sztafety (juniorki B): 3. Julia Jaroszewicz, Zofia Szombara, Victoria Szewczyk 4:54.038, 5. Alicja Mikołajewska, Maja Szczykutowicz, Julia Karczewska Sztafety (juniorki A): 3. Adela Stygner, Urszula Dymkowska, Gabriela Puczen 4:51.834 Sztafety (seniorzy): 1. Marek Kania, Karol Karczewski, Mateusz Kania 4:21.793 Klasyfikacja klubowa: 1. Skate Team Kowalów 985 pkt., 2. UKS Orlica 690 pkt., 3. Legia Warszawa 571 pkt.

