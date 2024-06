Umowa lewoskrzydłowego / wahadłowego obowiązywać będzie do 30.06.2027.

Erik Mikanowicz podpisał kontrakt z Legią Warszawa. Reprezentant Białorusi, urodzony w 2007 roku, trafił do stołecznego klubu latem 2023 r. z Józefovii Józefów.

Januszek - 3 godziny temu, *.chello.pl Czekamy na wzmocnienia w



Huraganu Wołomin , Burzy Pilwa i Narwianki Narew... ..powli stajemy sie MEME'm odpowiedz

Luk - 1 godzinę temu, *.timplus.net @Januszek: Przecież on nie do jedynki został sprowadzony odpowiedz

