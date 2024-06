Korona zainteresowana Kikolskim

Według Radia Kielce, Kikolski powinien trafić do kieleckiego klubu, jeśli Korona nie zdecyduje się na wykupienie z Rakowa Częstochowa Xaviera Dziekońskiego za 600 tysięcy złotych. Kielczanie mają na to czas tylko do końca tygodnia.

Bramkarz Legii, który ostatni rok spędził na wypożyczeniu do I-ligowego GKS-u Tychy, może w sezonie 2024/25 występować w Koronie Kielce, która uratowała się przed spadkiem z ekstraklasy w ostatniej kolejce minionego sezonu. 20-letni Maciej Kikolski ma niewielkie szanse na wywalczenie miejsca w pierwszej jedenastce Legii.

Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

dodaj

Hiszpan - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Zdecydowanie najlepszy bramkarz Legii Tobiasza zjada na śniadanie. Ale na układy nie ma rady. odpowiedz

Malarz wracaj do Bełchatowa - 2 godziny temu, *.mm.pl Może za dużo broni nogami. Uczą żeby nie bronić nogami, więc co po niektórzy postanowili w ubiegłym sezonie nie bronić w ogóle. odpowiedz

Pawełek - 4 godziny temu, *.netfala.pl Dać za darmo razem z Rosołkiem. odpowiedz

mi(RR)co - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Słyszałem że Kikolskim interesuje się też Radomiak. Po co go więc dawać do najgorszego wroga. odpowiedz

dave - 3 godziny temu, *.warszawa.pl @mi(RR)co: Ale czyjego wroga? Chyba Radomiaka, bo nam to akurat Korona zwisa. odpowiedz

mi(RR)co - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @dave: Pamiętaj, że wróg naszego przyjaciela jest też naszym wrogiem. Pozdr odpowiedz

qqq - 51 minut temu, *.orange.pl @mi(RR)co: dla mnie wszyscy sa moimi przyjaciółmi odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.