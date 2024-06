Legia zagra sparing z Rumunami

Komentarze (3)

Wyrwikufel - 3 godziny temu, *.netfala.pl Pamiętacie?



"Choć byś się umył, oblał perfumem, będziesz Rumunem, będziesz Rumunem..."



Tak było śpiewane na meczu ze Steauą Bukareszt w eliminacjach do LM w 2013 r. odpowiedz

Kibic - 3 godziny temu, *.plus.pl @Wyrwikufel: pamiętamy :) odpowiedz

Mądrala 0,7 - 3 godziny temu, *.246.2 @Wyrwikufel: tam było spisikał perfumem :D ale tak zgadza sie. dalsza czesc tez jest genialna odpowiedz

