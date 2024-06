Rezerwy Legii: Między ambicjami a rzeczywistością

Środa, 12 czerwca 2024 r. 11:39 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Co roku słyszymy deklaracje, że właśnie celem drużyny rezerw jest awans do II ligi, lecz za każdym razem musimy odłożyć te marzenia i czekać na kolejny sezon. Zarządzający rezerwami, podobnie jak ci z pierwszego zespołu, popełnili wiele błędów, które przyczyniły się do rozczarowującego wyniku w sezonie 2023/24. Na jednym z pierwszych spotkań z mediami obecnego dyrektora Akademii Legii Warszawa, Marka Śledzia, padła obietnica awansu w ciągu dwóch lat. Te właśnie minęły, a my nadal żyjemy nadzieją, nie dostrzegając nawet iskierki, że w sezonie 2024/2025 coś się zmieni.









W zimę lenistwo

W zeszłym sezonie Legię II wzmocniło tylko 11 graczy, podczas gdy 15 zdecydowało się odejść. Niektórzy z nich, mimo dziwnych okoliczności, nie występowali nawet przez pół roku, ale pozostawali w kadrze, podczas gdy inni dołączali tylko na jeden sezon, by odejść tuż przed kolejnymi rozgrywkami.



Dla Legii II Warszawa zimowe okno transferowe okazało się kompletną klapą, co przypomina nieco "znakomite" okienko transferowe pierwszego zespołu. Klub opuścili tacy zawodnicy jak Ihor Charatin, Lindsay Rose, Patryk Sokołowski, Robert Pich, Igor Strzałek i Jakub Jędrasik, którzy często występowali w III-ligowych rezerwach. Gdy spojrzymy na ich statystyki, przedstawiają się one następująco:





Zawodnik Występy Minuty Bramki Asysty Jakub Jędrasik 13 528 3 0 Robert Pich 12 742 5 3 Lindsay Rose 9 727 1 1 Ihor Charatin 8 565 0 0 Patryk Sokołowski 7 393 3 2 Igor Strzałek 5 341 2 4



W zastępstwie tych zawodników przy LTC pojawiło się trzech nowych piłkarzy: Michał Kucharczyk, Maciej Radaszkiewicz oraz Minas Vasiliadis. Cała trójka to zawodnicy ofensywni, a wzmocnień w bloku defensywnym ani w środku pola się nie doczekaliśmy. Na boisku coraz częściej pojawiał się Jakub Adkonis, co przynosiło korzyść zespołowi. Statystyki trzech nowych zawodników przedstawiają się następująco:





Zawodnik Występy Minuty Bramki Asysty Michał Kucharczyk 14 902 6 3 Maciej Radaszkiewicz 12 330 1 0 Minas Vasiliadis 12 544 3 0