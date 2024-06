Koszykówka

Dominik Grudziński nowym zawodnikiem Legii

Środa, 12 czerwca 2024 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Dominik Grudziński został nowym zawodnikiem koszykarskiej Legii Warszawa. 26-letni podkoszowy może występować na pozycjach 4-5, a w ostatnich sezonach występował w barwach Spójni Stargard, której jest wychowankiem.



Debiut na poziomie ekstraklasowym, Grudziński zaliczył w sezonie 2017/18 w barwach Stelmetu Zielona Góra. Wtedy jednak zdecydowanie więcej grał w drugoligowych Muszkieterach Nowa Sól. W sezonie 2018/19 występował w Stali Ostrów Wielkopolski, z którą zdobył Puchar Polski. W kolejnym sezonie występował na zapleczu ekstraklasy, w Kotwicy Kołobrzeg, by w roku 2020 ponownie wrócić do rodzinnego Stargardu, by z roku na rok walczyć o coraz więcej minut na parkietach ekstraklasy.



W ostatnim sezonie zajął ze Spójnią Stargard 4. miejsce w rozgrywkach Orlen Basket Ligi, a także zaliczył 5 występów w fazie grupowej FIBA Europe Cup (śr. 12.2 min. i 3.8 pkt.). Średnio w naszej lidze grał 11,5 min., zdobywał 4.0 pkt. i 2.1 zbiórki na mecz. Grał także w drugiej edycji Lotto 3x3 Ligi w Sosnowcu, gdzie wywalczył ze swoim klubem złoty medal, pokonując w meczu finałowym Legię LOTTO 3x3.



Od sezonu 2024/25 Dominik Grudziński występować będzie w Legii Warszawa. Umowa obowiązywać będzie przez dwa sezony.



Imię i nazwisko: Dominik Grudziński

Data i miejsce urodzenia: 4.02.1998 (26 lat)

Pozycja: silny skrzydłowy/środkowy

Wzrost: 206 cm

Kluby:

2016/17 Spójnia Stargard (I liga) - 2 mecze, śr. 1:03 min.

2017/18 Spójnia Stargard (I liga) - 1 mecz, 0:56 min.

2017/18 Stelmet Zielona Góra (PLK) - 2 mecze, śr. 2:01 min.

2017/18 Muszkieterowie Nowa Sól (II liga) - 23 mecze, śr. 17:09 min., 5.0 pkt., 3.1 zb.

2018/19 Stal Ostrów Wlkp. (PLK) - 10 meczów, śr. 1:16 min., 0.3 zb.

2018/19 KS Kosz Pleszew (II liga) - 9 meczów, śr. 23:06 min., 9.8 pkt., 4.4 zb.

2019/20 Kotwica Kołobrzeg (I liga) - 15 meczów, śr. 4:53 min., 1.3 pkt., 0.8 zb.

2020/21 Spójnia Stargard (PLK) - 6 meczów, śr. 3:27 min., 1.0 pkt., 0.7 zb.

2020/21 Ogniwo Szczecin (II liga) - 14 meczów, śr. 22:39 min., 13.5 pkt., 5.3 zb.

2021/22 Spójnia Stargard (PLK) - 17 meczów, śr. 8:46 min., 2.4 pkt., 1.4 zb.

2022/23 Spójnia Stargard (PLK) - 29 meczów, śr. 10:21 min., 3.4 pkt., 1.5 zb.

2023/24 Spójnia Stargard (PLK) - 34 mecze, śr. 11:27 min., 4.0 pkt., 2.1 zb. ; 5 meczów w FIBA Europe Cup, śr. 12.2 min., 3.8 pkt., 1.4 zb.

2023/24 Spójnia II Stargard (II liga) - 7 meczów, śr. 27:44 min., 21.1 pkt., 7.6 zb.