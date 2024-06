Marcel Zięba 33. w międzynarodowych MP

W Legii od niedawna funkcjonuje na poważnie sekcja golfa, a zawodnicy Legii biorą udział w pierwszych zawodach. W ubiegły weekend jeden z nich wystartował w XXX międzynarodowych mistrzostwach Polski. Marcel Zięba zajął 33. miejsce. "Ponownie, jak w matchplayach na Black Water Links, przeszedl CUT'a jako jeden z nielicznych amatorów bez historii w kadrze Polski. Świetne wyniki (83, 79, 76) z białych tee w Modrym Lesie zasługują na duży szacunek" - relacjonują przedstawicie legijnej sekcji. Na początku lipca Marcel Zięba będzie startował podczas klubowych mistrzostw Polski dywizji 2, walcząc o awans Legii do golfowej elity. fot. Mirek Mróz

