Pięciobój

Gutkowski 7. na MŚ w Chinach

Niedziela, 16 czerwca 2024 r. 07:59 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Łukasz Gutkowski potwierdził wysoką formę, zajmując 5. miejsce na mistrzostwach Świata w pięcioboju nowoczesnym, które odbyły się w chińskim Zhengzhou. Legionista bardzo dobrze zaprezentował się już w eliminacjach i półfinałach, a do rywalizacji w finałowej 18-tce, przystępował z miejsca szóstego, bowiem wynik z szermierki (225 pkt. za 19 wygranych na planszy) był "przepisywany". Łukasz dołożył do niego dwa dodatkowe punkty za jedną wygraną walkę w rundzie bonusowej.



W jeździe konnej legionista zaliczył trzy "zrzutki", co kosztowało go 21 punktów karnych i 279 pkt. w tej konkurencji. W pływaniu na 200 metrów stylem dowolnym Łukasz osiągnął dziesiąty rezultat (2:05,65 min.) i do laser run przystępował z miejsca dziewiątego. Strata do prowadzącego Węgra, Csaba Bohma wynosiła 45 sekund. Powoli do czołówki zbliżał się Gutkowski, a bardzo dobre przygotowanie potwierdził, awansując na miejsce siódme na koniec Mistrzostw Świata. Legionista już wcześniej miał zapewniony awans na sierpniowe Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, który wywalczył na Igrzyskach Europejskich. Dla Łukasza będzie to drugi start w karierze na IO.



Drugi z legionistów startujący na MŚ w Chinach, Daniel Ławrynowicz odpadł na etapie kwalifikacji, zajmując 22. miejsce w grupie B.











fot. pentathlon.org.pl