Koszulki PamiętaMY 2024 na 80. rocznicę wybuchu PW

Czwartek, 13 czerwca 2024 r. 14:45 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Legii z grupy OFMC, jak co roku przygotowali nowy wzór koszulek upamiętniających rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Na tegoroczną, 80-tą rocznicę, powstaną koszulki (białe i czarne) z motywem nawiązującym do okrągłej rocznicy. Cena koszulki wynosi 80 złotych, a cały zysk z ich sprzedaży przeznaczony zostanie na godne upamiętnienie 80. rocznicy wybuchu Powstania, pomoc i opiekę nad Kombatantami oraz inne wydarzenia patriotyczne, ważne dla naszego miasta i kraju.



Zapisy prowadzone są na forum kibiców do 20 czerwca, odbiory w 2-3 tygodniu lipca. Możliwa będzie także wysyłka za dodatkową opłatą (20 zł).