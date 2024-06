Filip Rejczyk odchodzi z Legii

- Filip Rejczyk mimo otrzymania od klubu propozycji nowego kontraktu na dobrych warunkach wraz ze wskazaną ścieżką rozwoju w pierwszym zespole, nie zdecydował się na podpisanie umowy - możemy przeczytać na oficjalnej stronie klubu. 18-latek jest wychowankiem klubowej akademii i jednym z jej największych talentów. Występował w juniorskich drużynach oraz III-ligowych rezerwach, gdzie rozegrał 20 spotkań. Podczas pobytu w klubie był regularnie powoływany do młodzieżowych reprezentacji Polski, w których łącznie wystąpił w 22 spotkaniach, zdobywając 8 bramek i 6 asyst. 21 lipca 2023 roku zadebiutował w pierwszej drużynie w wygranym 3-0 domowym spotkaniu z ŁKS-em Łódź. Od tamtego momentu Rejczyk nie dostawał większych szans na pokazanie swoich umiejętności. Łącznie w sezonie 2023/24 na poziomie Ekstraklasy zagrał w 6 meczach (64 minuty). W obecnym kontrakcie, młodzieżowy reprezentant Polski miał zapisany aneks automatycznie przedłużający umowę przy rozegraniu 270 minut, jednak te warunki nie zostały spełnione. Według portalu meczyki.pl, 18-latek ma podpisać dwuletni kontrakt ze Śląskiem Wrocław z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Bb - 8 minut temu, *.vectranet.pl Ważne że super snajper Rosołdinho zostaje i będzie postrachem całej Europy. odpowiedz

Paczkomat - 10 minut temu, *.plus.pl I super! nie miał talentu, techniki. A wpuszczać go tylko, zeby na nim zarobić, to nie ten klub niestety. odpowiedz

Wyrwikufel - 11 minut temu, *.netfala.pl Szkoda... odpowiedz

slu - 26 minut temu, *.orange.pl Jak już wychodził na boisko w jedynce to nic wielkiego nie pokazywał więc nie wiem skąd taka podnieta Rejczykiem. Nie jeden grał w kadrach i odszedł po wielką karierę a teraz się kopie w 3 czy 4 lidze i nikt o nim nie pamięta odpowiedz

Obcy - 28 minut temu, *.t-mobile.pl Nie ma się co dziwić. Chłopak chcę grać. odpowiedz

Kobo(L)t - 32 minuty temu, *.com.pl Nie chciał u nas grać, to nie ma co płakać. A klub jest sam sobie winny skoro nie dał mu 3 meczów w sezonie. odpowiedz

Adson 78 - 36 minut temu, *.plus.pl Kolejny talent nam ucieka za darmo : Włodarczyk , Mosór , a teraz Rejczyk ! Czy ktoś w tym Klubie myśli ? odpowiedz

Szantosz - 38 minut temu, *.chello.pl Bardzo dobry ruch dla Ciebie Filipie. Jakbyś miał dostać szansę to byś dostał. Przyjedziesz tu za rok wpakujesz nam gola i zaliczysz asystę. Poważnie mówię i powodzenia Ci życzę chłopaku! odpowiedz

Phoenix(L)k - 43 minuty temu, *.centertel.pl Po co nam Rejczyk, skoro mamy Charatina? (Feio mówił, że Rejczyk byłby zastępcą Elitima, a nie kogoś bardziej ofensywnego...) odpowiedz

Jose Arcadio Morales hiszpański pisarz eseista - 45 minut temu, *.216.129 Spoko, sciagnie się jakiegoś kulawego Portugalesa i grra gitarrra. odpowiedz

bum - 51 minut temu, *.co.uk Dramat....

Oto muoduski i jego kompetencje piłkarskie w pigułce!!

Dawaj poczochrany ! Przywieź nam więcej diasów czy innych zybów a dzieciaki zdolne nie h idą do Wrocławia czy innej Częstochowy albo Zabrza !

To jest jawne działanie na szkodę klubu!

Nie on pierwszy i na pewno nie ostatni!

Masakra! odpowiedz

Zieliński musi odejść - 56 minut temu, *.216.34 Zieliński i Śledź do natychmiastowej dymisji! odpowiedz

Wycior - 56 minut temu, *.t-mobile.pl „Filip Rejczyk mimo otrzymania od klubu propozycji nowego kontraktu na dobrych warunkach wraz ze wskazaną ścieżką rozwoju w pierwszym zespole” - już teraz wystarczyłoby dać mu 270 minut i nie byłoby problemu. Ale lepiej było wpuszczać Zybę, Diasa czy Rosołka. Wcale się chłopakowi nie dziwię. Ta strata jeszcze bardzo nas zaboli bo on ma ewidentny talent. Teraz kolej na stratę Adkonisa panie dyrektorze… odpowiedz

ws - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Powodzenia w dalszej karierze. Nie za bardzo wierzę w jego talent. Robi się miejsce dla Adkonisa lub innego młodzieżowca. Albo spróbują ściągnąć Jagiełłę odpowiedz

LG - 1 godzinę temu, *.162.18 Dobra decyzja piłkarza odpowiedz

