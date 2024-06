21-23.06: Weekendowy rozkład jazdy

W piątek o 13:00 w LTC piłkarze Legii rozegrają pierwszy sparing przed sezonem 2024/25 - będzie on zamknięty dla publiczności. Amp futboliści Legii zagrają w turnieju MP przy ulicy Michałowskiej w Radomiu. Juniorzy koszykarskiej Legii zagrają w sobotę w finałach mistrzostw Polski 3x3 do lat 17, które rozegrane zostaną na Torwarze. Wstęp wolny. Zespół Legii w koszykówce 3x3 w sobotę zagra w turnieju w Poznaniu (męski i kobiecy zespół), Szczecinku (drugi zespół męski), a w niedzielę w Lite Quest w Warszawie (ul. Łazienkowska 6a, COS Torwar). Rozkład jazdy: 21.06 g. 13:00 Legia Warszawa - Odra Opole [sparing, LTC] 22.06 g. 14:15 Radomiak Radom - Legia Warszawa [amp futbol, ul. Michałowska 22A, Radom] 22.06 g. 17:00 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa [amp futbol, ul. Michałowska 22A, Radom] 23.06 g. 10:15 Legia Warszawa - Warta Poznań [amp futbol, ul. Michałowska 22A, Radom] 23.06 g. 16:30 Kuloodporni Podbeskidzie Bielsko-Biała - Legia Warszawa [amp futbol, ul. Michałowska 22A, Radom] 23.06 g. 19:00 Legia Ladies - MUKS Tomaszów Maz. [piłka nożna kobiet III liga, ul. Łazienkowska 3]

