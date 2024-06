Urodziny "Kiciego" na Ł3

W czwartek 90. urodziny obchodzi Lucjan Brychczy . Legia Warszawa zorganizowała specjalne przyjęcie urodzinowe w SportsBarze, w którym udział wzięła rodzina, przyjaciele, byli legioniści, pracownicy klubu i przedstawiciele mediów. Dostojnemu Solenizantowi odśpiewano głośne, właściciel Legii Dariusz Mioduski wręczył pamiątkową koszulkę z nazwiskiem numerem 90. Potem przyszła pora na przemówienia i tort. Obecni byli m.in. Krzysztof Dowhań, Stanisław Machowski, Lesław Ćmikiewicz, Andrzej Strejlau, Stefan Białas, Krzysztof Gawara, Dariusz Dziekanowski, Jacek Magiera, Tomasz Sokołowski, Michał Kucharczyk, Maciej Szczęsny, Radosław Wróblewski, Jacek Zieliński i Goncalo Feio. - To ewenement na skalę światową. Chyba się nigdzie nie zdarzyło, że ktoś uczestniczy w historii klubu w taki sposób. Najpierw jako wybitny piłkarz, potem jako trener, a przez ostatnie dziesięć lat jako honorowy prezes. To coś specjalnego. Jest pan ikoną klubu, legendą, jest naszym symbolem. Panie Lucjanie, 200 lat w zdrowiu! Mam nadzieję, że ta energia, która płycnie z naszych serc, z serc setek tysięcy kibiców Legii Warszawa, doda panu siły, zdrowia i będziemy w stanie celebrować kolejne urodziny i inne wydarzenia przez wiele, wiele lat. Dziękuję i wszystkiego dobrego - powiedział Mioduski. Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z tego wydarzenia. fot. Fumen / Legionisci.com fot. Fumen / Legionisci.com fot. Fumen / Legionisci.com fot. Fumen / Legionisci.com fot. Fumen / Legionisci.com

exsa - 19 minut temu, *.orange.pl Zdrowia i kolejnych rocznic odpowiedz

Ane - 41 minut temu, *.90.207 STO LAT już blisko :) dużo zdrowia życzą kibice Zagłębia Sosnowiec ! odpowiedz

