Legia wymieni murawę na hybrydę

Piątek, 14 czerwca 2024 r. 13:01 Woytek, źródło: Legionisci.com

Stołeczny klub chce od sezonu 2025/26 grać na nowej hybrydowej murawie, której położenie jest o wiele droższe niż naturalnej, ale jest rozwiązaniem bardziej przyszłościowym. Obecna nawierzchnia została wymieniona ubiegłej zimy i pierwotnie miała posłużyć 1,5 roku, ale będzie wykorzystywana jeszcze w nadchodzącym sezonie.









Przy Łazienkowskiej twierdzą, że era boisk naturalnych powoli się kończy, a jeżeli drużyna ma grać szybki i nowoczesny futbol, to trzeba iść z duchem czasu. Klub przyglądał się rozwiązaniom w Anglii, gdzie hybrydowe murawy zaczynają dominować. Choć instalacja takiej murawy wiąże się ze znacznie wyższymi kosztami, to Legia bierze pod uwagę fakt, rosnących kosztów energii i wody, która jest potrzebna do utrzymania obecnej nawierzchni.



Klub rozpisana już został przetarg na nową murawę, która ma być najnowocześniejszą wersją tego typu, czyli możliwością uzupełniania włókien na bieżąco.



(M)aturalne boisko boczne



W maju raportowaliśmy o tym, że jedno z bocznych boisk (bliżej trybuny zachodniej) zostało na kilka ładnych tygodni zakryte namiotami. Odbywały się tam matury "Szkoły w Chmurze". Legia zarobiła na tym 1,4 miliona złotych, ale po usunięciu instalacji boisko wyglądało tak:





Boczne boisko, 25 maja 2024 - fot. Kamil / Legionisci.com