Sztab szkoleniowy na nowy sezon - trzy nowe twarze

Cały sztab szkoleniowy pierwszej drużyny Legii: Trener: Goncalo Feio Asystent trenera: Przemysław Małecki Asystent trenera: Inaki Astiz Asystent trenera: Alex Trukan Asystent trenera: Emanuel Ribeiro Trener analityk: Maciej Krzymień Trener bramkarzy: Krzysztof Dowhań Trener bramkarzy: Arkadiusz Malarz Szef działu przygotowania motoryczno-medycznego: Bartosz Bibrowicz Trener przygotowania fizycznego: Dawid Goliński Trener przygotowania fizycznego: Jose Antonio Asian Clemente Szef działu medycznego: Filip Latawiec Lekarz: Maciej Kostewicz Szef fizjoterapeutów: Bartosz Kot Fizjoterapeuta: Maciej Treutz-Kuszyński Fizjoterapeuta: Szymon Kałuża Fizjoterapeuta: Kacper Balcerak Szef kuchni: Michał Matuszewski Dietetyk: Urszula Somow Kierownik LegiaLAB: Piotr Żmijewski Dyrektor zespołu: Konrad Paśniewski Rzecznik prasowy: Bartosz Zasławski Kitman: Sebastian Wołowicz Kitman: Krzysztof Rzymowski Legia rozpocznie przygotowania do sezonu w najbliższy poniedziałek. Pierwszy trening zaplanowany jest na godziny popołudniowe.

Legia Warszawa zaprezentowała sztab szkoleniowy pierwszej drużyny na sezon 2024/25. W trakcie poprzedniego sezonu z klubu odszedł jeden z trenerów przygotowania fizycznego Stergios Fotopoulos , a po zakończeniu sezonu wieloletnią pracę w Legii zakończył analityk Piotr Parchan . Na kolejne miesiące do sztabu Goncalo Feio dołączyły trzy nowe nazwiska - asystent Emanuel Ribeiro , analityk Maciej Krzymień i trener przygotowania fizycznego Jose Antonio Asian Clemente , który przez wiele lat pracował w Realu Betis.

