Legia bliska sprowadzenia młodego bramkarza

Piątek, 14 czerwca 2024 r. 14:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / meczyki.pl

Według informacji portalu meczyki.pl bliski trafienia do Legii Warszawa jest 19-letni golkiper, Marcel Mendes-Dudziński. Transfer młodzieżowego reprezentanta Polski może zostać niedługo ogłoszony.









- Legia nie jest jedynym klubem, który krąży wokół Mendesa-Dudzińskiego. W roli pierwszego bramkarza widziały go Puszcza i ŁKS. Obecnie najbliżej mu jednak do Warszawy, gdzie w pewnej perspektywie byłby szykowany do gry w podstawowym składzie - donoszą meczyki.pl.



Mendes-Dudziński jest wychowankiem Pogoni Szczecin, w której występował w drużynach juniorskich i rezerwach. W 2021 roku przeniósł się do Benfiki Lizbona by występować w tamtejszej akademii. W zeszłym sezonie wystąpił w 7 ligowych spotkaniach drużyny do lat 23 oraz w 3 meczach młodzieżowej Ligi Mistrzów. -Mierzący 193 cm wzrostu Polak nigdy nie zadebiutował w seniorskiej drużynie portugalskiego klubu, aktualnie był czwartym bramkarzem w hierarchii. Mendes-Dzudziński od wielu lat jest regularnie powoływany do młodzieżówek reprezentacji Polski, a na różnych szczeblach wystąpił łącznie 14-krotnie.