Legia "budżetuje" grę w pucharach

Piątek, 14 czerwca 2024 r. 15:43 Woytek, źródło: Legionisci.com

Budżet Legii Warszawa to temat, który regularnie interesuje kibiców. Fani zastanawiają się, jakie cele sportowe klub zakłada na kolejne dwanaście miesięcy, bo często od tego zależą nie tylko ruchy transferowe, ale także to czy klub nie popadnie w większe tarapaty. Ostatnie sprawozdanie finansowe pokazywało zadłużenie na poziomie 200 mln złotych.