Nowa koszulka tuż przed sezonem

Sobota, 15 czerwca 2024 r. 10:58 Woytek, źródło: Legionisci.com

W ostatnim sezonie Legia sprzedała ponad 14 tysięcy koszulek meczowych. Na ten wynik złożyło się ponad 7 tysięcy zielonych i 5,5 tys. białych. Po zakończonych rozgrywkach klub wycofuje białą koszulkę. Nowy wzór ma zostać zaprezentowany w okolicach 17 lipca, czyli kilka dni przed pierwszym ligowym meczem.



Tym razem możemy się spodziewać odmiennej koncepcji, niż ostatnie minimalistyczne rozwiązania białej, zielonej i czerwonej koszulki, które utworzyły spójną całość. - Wchodzimy w nowy temat - zapowiada Marcin Herra.









Przy Łazienkowskiej zadowoleni są z liczby sprzedanych koszulek, a jeszcze bardziej z tego, że dochód ze w sklepie sprzedaży przekroczył ten ze słynnego roku z Ligą Mistrzów. - Wprowadziliśmy 300 nowych towarów, mamy potencjał, by dojść do 20 mln zł przychodu rocznie - mówi wiceprezes Legii.



W ostatnich miesiącach przeprowadzana była modernizacja w sklepie i nie była ona ostatnią, ponieważ jest plan na to, by w nowoczesnej formule połączyć go z muzeum klubowym, a przy głównym wejściu na stadion dołożyć do tego strefę Legia Cafe.



Legia wraca także do koncepcji punktów sklepowych w dobrych lokalizacjach Warszawy. Ma to być temat bardziej wizerunkowy niż sprzedażowy, ale ma umożliwić kupno koszulki, "Naszej Legii" czy biletu na mecz i przypominać warszawiakom o klubie.



Lifestyle Legia



Stołeczny klub kładzie coraz większy nacisk na to, by dostarczać kibicom produkty nie tylko na dni meczowe, ale także do noszenia na co dzień w pracy czy szkole. Legia chce budować markę lifestyle'ową rozpoznawalną poza granicami kraju i niebawem ma zostać zaprezentowana nowa seria ubrań z wyższej półki.



Wcześniej, bo już w najbliższy poniedziałek, planowana odsłona nowej kolekcji retro.