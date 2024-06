Karnety w przyszłym tygodniu

Piątek, 14 czerwca 2024 r. 19:16 Woytek, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa kończy opracowywanie oferty biletowo-karnetowej na nowy sezon. Według naszych informacji ma zostać ona zaprezentowana pod koniec przyszłego tygodnia i połączona z dedykowaną kampanią reklamową. Choć ostateczne decyzje nie zostały jeszcze podjęte, to kibice którzy regularnie posiadają karnety i regularnie odwiedzają Łazienkowską 3, mogą spać spokojnie jeśli chodzi o ceny.









Spodziewamy się natomiast pewnych zmian cen pojedynczych biletów. Wiemy, że w roboczych cennikach pojawiały się pomysły uzależniania cen od wyników drużyny czy terminu zakupu biletu, ale nie wiemy czy zostaną wprowadzone w życie.



W ubiegłym sezonie klub sprzedał 8118 karnetów i 3060 subskrypcji. To przełożyło się na przychód 3,9 mln zł z karnetów (wzrost o 1,5 mln zł w porównaniu z wcześniejszym sezonem) i 10,7 mln zł z biletów (wzrost o 2 mln zł), a do tego doszły jeszcze mecze w europejskich pucharach, co w sumie dało 6 mln zł więcej w klubowej kasie.



Subskrypcja to przyszłość



Model subskrypcyjny cały czas będzie rozwijany. Przy Łazienkowskiej zakładają nawet, że w ciągu paru lat liczba subskrypcji zrówna się z liczbą karnetów, a w dłuższej perspektywie może je nawet zastąpić. Tak to wygląda w Danii, skąd zaczerpnięto pomysł subskrypcji. Średnie wykorzystanie subskrypcji na meczach oscyluje w granicach 65 procent. Są oczywiście mecze, na których to wykorzystanie jest zdecydowanie większe. Warto zaznaczyć, że jeżeli subskrybent nie odbierze biletu na dany mecz z odpowiednim wyprzedzeniem, to traci gwarancję miejsca na stadionie w przypadku dużego zainteresowania i szybkiego wykupienia biletów przez innych.



Wypełnić stadion



Ubiegły sezon był rekordowy pod względem frekwencji na Łazienkowskiej 3. Aż na 20 z 24 spotkań sprzedany był komplet wejściówek, a średnio z trybun mecze oglądało ponad 25 tysięcy osób. Właśnie temat obecności na stadionie będzie dla pracowników klubu kolejnym wyzwaniem. Często bowiem jest tak, że mimo "sold outu" i braku dostępnych miejsc w systemie biletowym, na stadionie zjawia się o 2-3 tysiące osób mniej. Największą część nieobecnych stanowią posiadacze karnetów, wpływ na to mają także projekty takie jak "kibicuj z klasą". W tym aspekcie klub widzi niedociągnięcia i zostały podjęte działania, które mają poprawić ten wynik. Nową opcją ma być możliwość odsprzedania biletu do 2 godzin przed meczem za pośrednictwem systemu biletowego.



- Chcemy motywować wszystkich, by nie odpuszczali i dbali o to, by na każdym było nas jak najwięcej - słyszymy z Łazienkowskiej.



Legia chce także zwiększyć wypełnienie stadionu przez zmniejszanie bufora przy sektorze gości, w zależności od liczby kibiców rywali, którzy mają pojawić się na meczu. Do odpowiednich organów zostały złożone już dokumenty. Klub czeka na audyty i decyzję.