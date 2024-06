Athanasios Christopoulos zostanie zawodnikiem Legii

Christopoulos ma 16 lat, jest zawodnikiem Asteras Tripolis. Występuje również w młodzieżowej reprezentacji Grecji. Jego podstawową pozycją jest środek obrony. Wg greckich mediów, piłkarz już podpisał umowę z Legią, a jej ogłoszenie ma nastąpić w najbliższych dniach. W Legii jest już jeden Grek - 19-letni Minas Vasiliadis, który trafił do Warszawy z PAOK-u.

Akademia Legii Warszawa zyska kolejnego młodego zawodnika z zagranicy. Zgodnie z planem dyrektora Marka Śledzia, w szkółce ma trenować 12-13 obcokrajowców. Celem ma być nie tylko integracja międzynarodowa, ale częstsze używanie języka angielskiego przez polskich piłkarzy, poznawanie innych kultur. Kilka dni temu Śledź przyznał w rozmowie z Legionisci.com, że prowadzi negocjacje z reprezentantem innego kraju. Media donoszą, że jest to Grek, Athanasios Christopoulos.

