Pierwszy sparing z Odrą Opole

Niedziela, 16 czerwca 2024 r. 07:03 Woytek, źródło: Legionisci.com

Legioniści wracają do treningów po trzytygodniowych urlopach. W poniedziałek od rana piłkarze będą przechodzili testy medyczne, a pierwszy trening na boisku obędzie o godz. 16:00. We wtorek zajęcia zostały zaplanowane na godz. 11, a po południu odbędzie się kolejna część testów. W środę zespół Goncalo Feio będzie ćwiczył o godz. 12, a w czwartek dwukrotnie - o 11 i 16:30.









Pierwszym sparingpartnerem Legii podczas przygotowań do nowego sezonu będzie Odra Opole. Spotkanie z pierwszoligowcem odbędzie się w piątek w Legia Training Center dzień przed wyjazdem na zgrupowanie drużyny do Austrii.



Na obozie planowane są cztery spotkania sparingowe, rywale nie zostali jeszcze ostatecznie potwierdzeni, ale "Wojskowi" mają zmierzyć się z Panathinaikosem, Pafos FC i Universitateą Craiova.



Po powrocie do Polski sztab szkoleniowy zaplanował dwa mecze sparingowe - 6 i 12 lipca. 20 lipca Legia rozpocznie zmagania w Ekstraklasie domowym meczem z Zagłębiem Lubin.