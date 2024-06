Drugi mecz Biało-Czerwonych! Tradycyjnie o wszystko?

Sponsor Legii firma Fortuna - zakłady bukmacherskie przygotowała promocje na mistrzostwa Europy, które trwają w Niemczech. W piątek o godz. 18 Polska zagra drugi mecz. "Biało-Czerwoni" potrzebują zwycięstwa z Austrią, by marzyć o dalsze fazie rozgrywek. Za każdą bramkę w tym spotkaniu efortuna.pl płaci 10 zł lub 5 zł za każdy rzut rożny. Sprawdź szczegóły promocji poniżej. KURSY NA POLSKA - AUSTRIA FORTUNA: 1 3.75 X 3.5 2 2.1 » Czas obowiązywania promocji: w dniu 21.06.2024, w godz. 12:00 - 18:00 » Warunek - 10 zł za gola: w trakcie trwania promocji wpłać dowolną kwotę, posługując się kodem promocyjnym "bonus1" . Następnie zagraj kupon SOLO lub AKO, z kursem min. 2.00, zawierający min. 1 zdarzenie z oferty PREMATCH na mecz Polski z Holandią za min. 20 zł. Za każdego gola w meczu Polski z Holandią otrzymasz bonus w wysokości 10 zł . » Warunek - 5 zł za rzut rożny: w trakcie trwania promocji wpłać dowolną kwotę, posługując się kodem promocyjnym "bonus2". Następnie zagraj kupon SOLO lub AKO, z kursem min. 3.50, zawierający wyłącznie zdarzenia z oferty PREMATCH na mecze EURO 2024 za dokładnie 20 zł. Za każdy rzut rożny w meczu Polski z Austrią otrzymasz bonus w wysokości 5 zł . SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY BONUSU ZALICZKA Przez całe mistrzostwa trwa promocja ZALICZKA, w której jeśli drużyna, na którą postawiłeś, osiągnie dwubramkowe prowadzenie, zakład natychmiast zostanie rozliczony jako wygrany! Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.

