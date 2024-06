Młodzież: mecze weekendowe

Niedziela, 16 czerwca 2024 r. 22:28 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Od środy do niedzieli swoje mecze rozgrywały nie tylko drużyny z CLJ, ale także pozostałe zespoły młodzieżowe. Zespół U16 Akademii uległ 2-4 Wiśle Płock i zajął 3. miejsce w Ekstralidze. Drużyna LSS U16 zremisowała 5-5 z Młodymi Orłami Nadnarwianki w Pułtusku, a LSS U15 - zremisowała 2-2 z Agrykolą. Legia U13 i U12 triumfowały w swoich grupach - ci pierwsi po dwumeczu z Escolą, a drudzy rozegrali mecz ligowy z Deltą, a wcześniej - sparing z Reprezentacja Polski U13 Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą Typu I "Słodka Polska". Legia U10 rozegrała sparingi z AP Reissa i AP Małych Mistrzów Bydgoszcz.



Ekstraliga U16 (2008 i mł.): Wisła Płock 4-2(4-1) Legia U16

Gole:

1-0 6 min. Aleksander Hys

2-0 7 min. Damian Tomala

3-0 24 min. Aleksander Hys

4-0 38 min. Mateusz Jurzyk

4-1 41 min. Adam Tołwiński

4-2 88 min. Jacob Levy



Legia: Jan Bienduga - Juliusz Rafalski (60' Daniel Foks), Jakub Sito (80' Jakub Oremczuk), Igor Mirowski Ż, Jan Musiałek - Marcel Kiełbasiński, Kacper Morawiec, Maksymilian Sterniczuk (60' Kristijan Jovović), Jan Gawarecki, Ksawery Jeżewski (Kpt)(80' Daniel Wyrozumski), Adam Tołwiński (46' Jacob Levy). RezerwA: Marcel Grzejda (br)

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



I liga maz. U16 (2008 i mł.): Młode Orły Nadnarwianki Pułtusk 5-5 (3-3) Legia LSS U16

Gole:

0-1 4 min. Jakub Drzazga (as. Adam Kulicki)

1-1 22 min.

1-2 23 min. Dmytro Litowczenko (as. Jakub Drzazga)

1-3 26 min. Kamil Więch (as. Lucjan Napieralski)

2-3 31 min.

3-3 43 min.

3-4 60 min. Adam Kulicki (as. Patryk Ciborowski)

3-5 68 min. Adam Kulicki b.a.

4-5 72 min.

5-5 90+2 min.



Legia Soccer Schools: Dominik Sawczuk - Fabian Radziński Ż(77' Jakub Rzępołuch), Niikodem Skibiński, Aleksander Dworski [09] - Ciborowski, Napieralski - Adam Kulicki (88' Michał Błażkowski), Dmytro Litowczenko (83' Maximilian Partyka), Oskar Kurc - Kamil Więch (55' Franciszek Żak), Jakub Drzazga CZ (90+4'). Rezerwa: Konstanty Brzozowski

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



II liga okr.: Agrykola Warszawa 09/10 2-2 (2-0) Legia LSS U15

Gole:

1-0 9 min. Jacek Dobrzański

2-0 40 min. Maksymilian Oprządek

2-1 57 min. Ivan Shrub

2-2 70 min. Ivan Shrub



Legia LSS: Eduard Joshua Di Donatantonio - Ivan Shrub, Franciszek Koźbiał (Kpt), Maksym Szczerbak, Oleksandr Butenko, Kordian Drygała, Filip Jedziniak, Bartosz Harazim, Mateusz Sutkowski, Tymur Rahulin, Jan Korneluk oraz: Iwo Mroczek, Jakub Przybylski, Antoni Rybarczyk, Wiktor Tikhomiroff, Michał Wawryniuk, Kacper Zalewski (br), Gabriel Zaporski

Trener: Siarhei Pryzhankou, Wojciech Molęda



I liga U13: Escola Varsovia 11 - Legia U13



Legia: Stanisław Składnik [2012] - Stanisław Głębowski (Kpt), Cyprian Lipiński, Aleksander Dąbrowski, Konstanty Łysiak, Wojciech Kuś, Karol Konieczny, Tomasz Stefański, Fryderyk Paprocki, Igor Arkuszewski [2012], Nicodeme Chodkowski, Oskar Matusiewicz [2012], Filip Jasiński [2012], Filip Wancerz

Trener: Damian Serwuszok, II trener: Wojciech Marczyk



I liga U13: Legia U13 - Escola Varsovia 11



Legia: Stanisław Składnik [2012] - Stanisław Głębowski (Kpt), Cyprian Lipiński, Aleksander Dąbrowski, Filip Wancerz, Filip Jasiński [2012], Wojciech Kuś, Tomasz Stefański, Fryderyk Paprocki, Igor Arkuszewski [2012], Nicodeme Chodkowski, Karol Konieczny, Konstanty Łysiak, Oskar Matusiewicz [2012], Szymon Wlazło

Trener: Damian Serwuszok, II trener: Wojciech Marczyk



O końcowej klasyfikacji i awansach decydowały dwa ostatnie mecze (w tym jeden zaległy) z Escolą Varsovia. Gracze Escoli zaczęli wprawdzie dobrze, ale kolejne minuty należały zdecydowanie do legionistów, którzy już w pierwszym meczu zapewnili sobie awans do Ekstraligi. Drugi mecz miał bardziej zacięty przebieg, i choć szala zwycięstwa długo przechylała się na stronę Legii, końcówka gości była bardzo mocna. Ostatecznie, obie drużyny weszły do Ekstraligi (Legia z pozycji lidera), zaś z drugiej grupy - Torpedo Mokotów.



II liga U13: Legia LSS U13A - BVB Academy WBS Warszawa 11



Legia Soccer Schools: Jerzy Wernicki, Wojciech Zawiska, Eryk Urbanowski, Kacper Zaród, Franciszek Nwolisa, Marcel Konieczny, Julian Kazubski, Bartosz Ilków, Gustaw Zbrzeżny, Alex Paćko, Szymon Kozioł, Radosław Sapała

Trener: Piotr Chmiel



Zacięte spotkanie z wiceliderem (w pierwszym meczu zdecydowanie lepiej zaprezentowali się gracze z Wilanowa, tym razem spotkanie było zacięte), którego losy decydowały się dosłownie do ostatnich sekund. Finalnie, legioniści nie zakończyli jeszcze sezonu, bo powalczą w barażach o awans do I ligi okr.



IV liga U13 (2011 i mł.): Legia LSS U13B - Polonia Warszawa SSA U13



Strzały (celne): LSS 26 (15) - Polonia 3 (1)



Legia Soccer Schools: Jerzy Wernicki - Eryk Urbanowski, Karol Kawka, Misza Sverliuk, Patryk Baruś, Radosław Sapała, Jakub Wierzbicki, Tomasz Szulfer, Aleksy Brzyski, Przemysław Gawryluk, Ignacy Smoter, Tymon Pytel, Michał Chojecki

Trener: Piotr Chmiel



Sparing: Legia U12 - reprezentacja U13 "Słodka Polska"



Legia: Jakub Tkaczyk [2013] - Ignacy Silski (Kpt), Jan Włodarski, Aleksander Barski, Aleksander Kurowski, Konstantsin Yushkavets [2014], Krzysztof Opanowski, Konstanty Leonkiewicz [2013], Antoni Czuchnowski, Maks Pająk [2013] + 3 gracze testowani

Trener: Maciej Lesiakowski, II trener: Cezary Żarczyński



I liga U12: Legia U12 - Delta Warszawa 2012



Legia: Jakub Tkaczyk [2013] - Oskar Marzec, Ignacy Silski (Kpt), Michał Har, Jan Włodarski, Aleksander Barski, Aleksander Kurowski, Konstantsin Yushkavets [2014], Piotr Nowotka [2013], Krzysztof Opanowski, Konstanty Leonkiewicz [2013], Antoni Czuchnowski, Maks Pająk [2013]

Trener: Maciej Lesiakowski, II trener: Cezary Żarczyński



II liga U12: Legia LSS U12 - MKS Polonia Warszawa 2012>



LSS: Michał Wojcianiec, Wojciech Kołodziej - Marcel Stępniak, Jakub Opieczyński, Kamil Kaczkowski, Karol Frelikowski, Mikołaj Dmitrowicz, Dugo Tatarnikov, Dzidek Kinasiewicz, Andrzej Mikheikin, Daniil Lyashuk, Alexander Anglik, Maciej Dziankowski

Trener: Jakub Drzewiecki



II liga U12: Legia LSS U12 - Znicz Pruszków 2012B



Strzały: LSS 38(20) - Znicz 19(10)



LSS: Wojciech Kołodziej - Marcel Stępniak, Kamil Kaczkowski, Karol Frelikowski, Mikołaj Dmitrowicz, Dugo Tatarnikov, Andrzej Mikheikin, Daniil Lyashuk, Alexander Anglik, Maciej Dziankowski

Trener: Jakub Drzewiecki



Legia LSS U11A - MKS Piaseczno 2013



Skład LSS U11A: Antoni Szopa - Wojciech Tadych, Vlad Trachuk, Andrii Grigorievskiy, Piotr Jarzębowski, Tytus Kozakiewicz, Daniel Pietrzycki, Xawery Urbańczyk, Filip Burkacki, Adrian Bilicki, Mark Piasetski, Mateusz Dziurla

Trener: Piotr Chmiel, II trener: Tomasz Nagórny



Legia LSS - AP Deyna



Legia U10 - AP Reissa 2014

Legia U10 - AP Małych Mistrzów Bydgoszcz 2014



Legioniści z rocznika 2014 podzieleni na dwie drużyny rozegrali dziś na koniec sezonu mecze towarzyskie z AP Reissa oraz z AP Małych Mistrzów Bydgoszcz. Poziom był całkiem ciekawy, sporo ładnych akcji indywidualnych i uderzeń z obu stron.