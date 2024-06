Raczkowski nowym trenerem Legii II. Kadra na nowy sezon

W klubie już mają zamkniętą koncepcję kadry drugiej drużyny na kolejne miesiące. W Legii pozostaną czterej doświadczeni gracze - Michał Kucharczyk (33 l.), Adam Ryczkowski (27 l.), Julien Tadrowski (31 l.), Mateusz Możdżeń (33 l.) oraz Patryk Konik (23 l.). Trwają także poszukiwania doświadczonego środkowego obrońcy. Połowę kadry mają stanowić zawodnicy, którzy skończyli wiek juniora rok i dwa lata temu lub są w ostatnim roku juniorskim, a więc roczniki 2004-2006, czyli takie nazwiska jak Minas Vasiliadis (19 l.), Kacper Wnorowski (19 l.), Wiktor Puciłowski (19 l.) i Szymon Grączewski (19 l.), który zainteresowanie wyrażają inne polskie kluby. Zespół uzupełniać będą najbardziej uzdolnieni młodzi adepci akademii z roczników 2007-2008. Ostateczny kształt kadry poznamy po decyzjach personalnych, które po zgrupowaniu w Austrii podejmie Goncalo Feio . Portugalczyk zaprosił bowiem na zgrupowanie w Austrii kilku młodych adeptów akademii, którym przyglądał się pod koniec ubiegłego sezonu. Oprócz Wojciecha Urbańskiego (rocznik 2005) i Jana Ziółkowskiego (2005), którzy już wiosną przebili się do kadry "jedynki", 19 czerwca do pierwszej drużyny dołączą Jakub Adkonis (2007), Mateusz Szczepaniak (2007), Jakub Żewłakow (2006) i Jan Leszczyński (2007). Szansę pokazania się być może otrzyma także Viktor Karolak (2006), który występuje na pozycji lewego obrońcy. Tabela, wyniki i terminarz III ligi

Legia II Warszawa zakończyła sezon 2023/24 na 3. miejscu w III lidze. Wynik nie satysfakcjonował zarząd klubu i akademii, bo celem był awans do II ligi, więc zakończono współpracę z Piotrem Jackiem , który prowadził "dwójkę" przez dwa sezony. Jego następcą został Filip Raczkowski . Szkoleniowiec pracował przez ostatni rok z juniorami Legii U-19 i wywalczył z tytuł mistrza Polski Centralnej Ligu Juniorów.

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Znając życie to zmiana trenera pomoże jak umarłemu kadzidło. A za dwa lata przeczytamy zmienia trenera. I tak w koło Macieju.

Tymczasem rezerwy robią się dobrym przytułkiem dla podstarzałych piłkarzy bez ambicji. odpowiedz

