Kadra Legii na początek przygotowań: Bramkarze (5): Kacper Tobiasz, Dominik Hładun, Gabriel Kobylak, Maciej Kikolski, Jakub Zieliński* Obrońcy (8): Artur Jędrzejczyk, Rafał Augustyniak, Jan Ziółkowski, Radovan Pankov, Marco Burch, Steve Kapuadi, Viktor Karolak, Jan Leszczyński* Pomocnicy (15): Paweł Wszołek, Kacper Chodyna, Ryoya Morishita, Patryk Kun, Makana Baku, Wojciech Urbański, Paweł Wszołek, Claude Goncalves, Jurgen Celhaka, Juergen Elitim, Igor Strzałek, Bartosz Kapustka, Luquinhas, Jakub Adkonis*, Mateusz Szczepaniak* Napastnicy (6): Jakub Żewłakow, Marc Gual, Maciej Rosołek, Tomas Pekhart, Jordan Majchrzak, Blaz Kramer * - dołączą 19 czerwca. Pierwszy mecz kontrolny podczas obozu przygotowawczego zostanie rozegrany 21 lipca o 13:00 z Odrą Opole i będzie on zamknięty dla publiczności. 22 czerwca drużyna wyleci na 10-dniowe zgrupowanie do Austrii. PRZYGOTOWANIA DZIEŃ PO DNIU TRENINGI SPARINGI FOTO VIDEO

Legia Warszawa ogłosiła 34-osobową kadrę, która będzie przygotowywała się do nowego sezonu. Oprócz zakontraktowanych w ostatnich dniach Kacpra Chodyny, Luquinhasa i Claude Goncalvesa pojawią się piłkarze wracający z wypożyczeń i młodzi z akademii - Jakub Adkonis, Jan Leszczyński, Mateusz Szczepaniak, Jakub Zieliński i Victor Karolak. W kadrze są także Artur Jędrzejczyk i Tomas Pekhart, którym kończyły się po sezonie kontrakty, ale klub zdecydował się kontynuować współpracę.

