Występy Grudzińskiego w kadrze 3x3. Polacy bez awansu na ME

Niedziela, 16 czerwca 2024 r. 19:29 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Koszykarz Legii Warszawa, Dominik Grudziński zagrał w turnieju kwalifikacyjnym do Mistrzostw Europy w koszykówce 3x3. Polacy po wygraniu swojej grupy, awansowali do półfinału turnieju w Bratysławie i by zapewnić sobie udział na ME, musieli zwyciężyć ze Szwajcarią. Biało-czerwoni prowadzili już nawet 14-13, ale później punktowali już tylko rywale, którzy zwyciężyli 22-14 i pozbawili nasz zespół szans na awans.



Podopieczni Piotra Renkiela zagrali w składzie: Dominik Grudziński, Grzegorz Kamiński, Przemysław Zamojski i Michał Samsonowicz. W fazie grupowej nasz zespół wygrał z Turcją 19-18, przegrał z Niemcami 17-21 oraz pokonał Estonię 20-16. W półfinale niestety Polacy przegrali ze Szwajcarią 14-22.