Legionistki drugie w Pabianicach

Kobiecy zespół Legii LOTTO 3x3 zajął drugie miejsce podczas turnieju LOTTO 3x3 Quest, który w niedzielę, 16 czerwca rozegrany został w hali MOSiR Pabianice. Nasz zespół zagrał w składzie: Marta Marcinkowska, Jowita Ossowska, Karolina Stefańczyk, Weronika Papiernik. Legionistki pokonały kolejno cztery drużyny i wszystko wskazywało na to, że wygrają trzeci z kolei turniej w tym sezonie. W finale Legia prowadziła już z Isetią Marmara 16:12, ale później... punktowały już tylko rywalko, który wygrały 19:16. Za zajęcie drugiego miejsca nasz zespół otrzymał nagrodę w wysokości 1000 złotych. Jako, że finaliści turnieju w Pabianicach już wcześniej zapewnili sobie udział w turnieju finałowym (10-11 sierpnia w Katowicach) LOTTO 3x3 Quest 2024, kwalifikację otrzymał trzeci zespół - Isetia Potiad. Wyniki legionistek: Legia LOTTO 21:10 Galante Łódź Legia LOTTO 18:13 Isetia Potiad 1/4 finału: Legia LOTTO 22:15 Ballskey 1/2 finału: Legia LOTTO 21:7 MUKS Piaseczno Finał: Legia LOTTO 16:19 Isetia Potiad

