Wyniki legionistów w DMP

W Poznaniu odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Polski w squasha, w których wystartowały dwa zespoły Legii. Pierwszy z nich zajął miejsce ósme, drugi - składający się z graczy legijnej Akademii Squasha - miejsce dwunaste. W meczu o piąte miejsce, legioniści zremisowali ze Squash for Silesia Orzech II 2:2, ale w małych punktach (109:105) lepsi okazali się rywale. Małymi punktami (151:153) legioniści przegrali również mecz o miejsce siódme z Aerosquash Team I. Wyniki legionistów: I runda: Akademia Squasha Legii 1-3 Squaash Team Jastrzębie Zdrów Jakub Majcher 0-3 Mazen Gamal Łukasz Kopeć 0-3 Adam Pełczyński Marcin Lohmann 0-3 Marek Dobry Michał Jończyk 3-0 Tomasz Wydmański Akademia Squasha Legii 2-2 Powstali z Popiołu Jakub Majcher 0-3 Marcin Żak Tomasz Wilczyński 2-3 Jan Wasilewski Marcin Lohmann 3-1 Damian Gotówko Michał Jończyk 3-1 Marcin Kokoszka Akademia Squasha Legii 0-4 fairPlayce Squash Team Jakub Majcher 0-3 Mateusz Marcinkowski Łukasz Kopeć 0-3 Łukasz Marcinkowski Marcin Lohmann 0-3 Mateusz Kotkowiak Michał Jończyk 0-3 Wojciech Kuliński Akademia Squasha Legii 0-4 Kolagen Pro Jakub Majcher 1-3 Aleksandr Kostevich Tomasz Wilczyński 0-3 Bartłomiej Podgórski Marcin Lohmann 1-3 Mikołaj Hyżyk Tomasz Fajfer 2-3 Sergiusz Rowba I runda: Legia Warszawa 4-0 SNS Foods Squash Budowlani Łódź Marc Lopez 3-0 Paweł Florczyk Jan Samborski 3-0 Tomasz Krzyżaniak Szymon Lohmann 3-0 Bartłomiej Słaboszewski Mateusz Szewczyk 3-0 Grzegorz Brochocki 1/4 finału: Legia Warszawa 1-3 S4S Serwitech ProTeam Orzech Marc Lopez 0-3 Curtis Malik Jan Samborski 3-0 Kajetan Lipski Jan Szcześniak 1-3 Piotr Hemmerling Szymon Lohmann 1-3 Jakub Wasilewski Legia Warszawa 2-2 S4S Squash For Silesia Orzech Team 2 Marc Lopez 0-3 Perry Malik Jan Samborski 2-1 Mikołaj Moncznik Dominik Mozer 3-1 Bartosz Świeca Michał Sienkiewicz 0-3 Julian Kischel O 7. miejsce: Legia Warszawa 2-2 Aerosquash Team 1 Marc Lopez 1-3 Piedro Schweertman Jan Samborski 0-3 Karol Krysiak Jan Szcześniak 3-2 Wojciech Dobrzyński Mateusz Lohmann 3-2 Michał Kotra

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.