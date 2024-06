Amp futbol: 3 punkty w sobotę

Sobota, 22 czerwca 2024 r. 18:02 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W pierwszym sobotnim meczu III turnieju amp futbol ekstraklasy w sezonie 2024 Legia Warszawa wysoko wygrała z gospodarzami, Radomiakiem Radom 5-0. W drugim spotkaniu legioniści przegrali ze Śląskiem Wrocław 1-4. W niedzielę czekają ich dwa kolejne mecze.









Radomiak Radom 0-5 (0-2) Legia Warszawa

0-1 - 00:38 Rhyce Ramsden

0-2 - 04:15 Mateusz Żebrowski

0-3 - 21:41 Jamie Tregaskiss

0-4 - 32:13 Rhyce Ramsden

0-5 - 40:43 Michał Pryk (sam.)



Już w 38. sekundzie bardzo dobrym uderzeniem popisał się Rhyce Ramsden, dając Legii prowadzenie 1-0. 3 minuty później Ramsden stanął przed szansą na podwyższenie, jeszcze Radomiak wybił piłkę na rzut rożny. Po jego wykonaniu futbolówka wpadła w pole karne, a Mateusz Żebrowski z niemal linii bramkowej piętą wpakował ją do siatki. Po chwili mogło być 3-0, jednak strzał Żebrowskiego został zablokowany. Kolejne minuty toczyły się pod dyktando Legii. Gospodarze mieli dwie ciekawsze sytuacje, ale żadna z nich nie zakończyła się golem. Tuż przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę faulował Maks Moroz. Do stojącej piłki podszedł Sławomir Plicha, uderzył nieźle, ale piłka zaplątała się w nogi zawodników i nie wpadła do bramki.



W 22. minucie legioniście rozegrali bardzo dobrą akcję. Dominik Abramczyk świetnie dostrzegł nabiegającego partnera, a Jamie Tregaskiss posłał piłkę do pustej bramki. W 33. minucie Rhyce Ramsden zdobył czwartą bramkę dla stołecznego zespołu. Jeszcze w doliczonym czasie legioniści wykonywali rzut wolny z bliskiej odległości. Ramsden zagrał na krótko, ale rywale wybili piłkę. Po chwili jednak Michał Pryk pokonał własnego i bramkarza i Legia mogła cieszyć się z piątego trafienia.



Radomiak: 19. Szymon Kiernoz, 7. Sylwester Budner, 9. Kamil Lewandowski, 10. Sebastian Idowski, 77. Mateusz Łubiarz, 78. Sławomir Plicha, 83. Michał Pryk



Legia: 30. Daniel Paszkot, 4. Martin Heald, 7. Rhyce Ramsden, 11. Mateusz Żebrowski, 15. Ihab Ettaleb, 17. Maks Moroz, 21. Mariusz Adamczyk

trener: Jakub Popławski



żółte kartki: Pryk



Śląsk Wrocław 4-1 (2-0) Legia Warszawa

1-0 - 01:04 Ilyass Sbiyaa

2-0 - 09:15 Ilyass Sbiyaa

2-1 - 29:08 Maks Moroz

3-1 - 31:31 Mohcine

4-1 - 38:03 Ilyass Sbiyaa



Już w 2. minucie zawodnicy Śląska zdobyli pierwszą bramkę. Lepiej w tej sytuacji mógł zachować się Bartłomiej Kata, który w bramce zastąpił Daniela Paszkota. W 10. minucie Łukasz Mazurowski wyprowadził kontrę, zagrał do kolegi, a ten pewnie podwyższył prowadzenie. W 15. minucie legioniści wykonywali rzut wolny po zagraniu kulą przez rywala, ale bardzo źle rozegrali stały fragment. W doliczonym czasie sędziowie odgwizdali rzut karny dla Legii po zagraniu kikutem. Do piłki podszedł Tregaskiss, ale trafił w interweniującego bramkarza.



W 30. minucie Maks Moroz wykorzystał nieporozumienie w szeregach Śląska i zdobył bramkę kontaktową. Chwilę później to Śląsk wykorzystał złe ustawienie bramkarza Legii, który został przelobowany. Legioniści robili co mogli, walczyli, próbowali, ale świetnie w sobotę spisywał się Materac. W 39. minucie Śląsk wyszedł z kontrą, a Ilyass Sbiyaa ponownie pokonał bramkarza.



Śląsk: 1. Maciej Materac, 4. Bamgopa Abayomi, 6. Abdelali Hdadi, 7. Łukasz Mazurowski, 8. Marcin Lenart, 11. Ilyass Sbiyaa, 88. Mateusz Ślusarczyk

trener: Otmane Ennajmi



Legia: 12. Bartłomiej Kata, 4. Martin Heald, 7. Rhyce Ramsden, 8. Adrian Stanecki, 10. Jamie Tregaskiss, 21. Mariusz Adamczyk, 23. Adrian Bąk



żółte kartki: Adamczyk





Mecze:

Śląsk Wrocław 2-2 Wisła Kraków

Radomiak Radom 0-0 Stal Rzeszów

00 Warta Poznań 0-4 Kuloodporni Podbeskidzie Bielsko-Biała

Radomiak Radom 0-4 Legia Warszawa

Wisła Kraków 10-0 Stal Rzeszów

Śląsk Wrocław 4-1 Legia Warszawa

godz. 18:00 Warta Poznań - Pokrowa Lwów



Niedziela, 23 czerwca:

godz. 9:00 Pokrowa Lwów - Wisła Kraków

godz. 10:15 Legia Warszawa - Warta Poznań

godz. 11:30 Radomiak Radom - Śląsk Wrocław

godz. 12:45 Stal Rzeszów - Pokrowa Lwów

godz. 14:00 Radomiak Radom - Kuloodporni Podbeskidzie Bielsko-Biała

godz. 15:15 Śląsk Wrocław - Warta Poznań

godz. 16:30 Kuloodporni Podbeskidzie Bielsko-Biała - Legia Warszawa



Terminarz:

IV turniej – Kraków (31 sierpnia-1 września)

V turniej – Bielsko-Biała (28-29 września)

VI turniej – Poznań (12-13 października)

VII turniej – Warszawa (26-27 października)