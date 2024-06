Amp futbol: Dwie porażki w niedzielę

Niedziela, 23 czerwca 2024 r. 17:23 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W pierwszym niedzielnym meczu III turnieju amp futbol ekstraklasy, rozgrywanego w Radomiu, Legia Warszawa przegrała z Wartą Poznań 1-2. Po południu legioniści okazali się znacznie słabsi w starciu z Kuloodpornymi Podbeskidzie Bielsko-Biała. Łącznie z czterech weekendowych spotkań stołeczny zespół wygrał tylko jedno, z Radomiakiem Radom. Kolejny turniej odbędzie się w Krakowie w dniach 31 sierpnia-1 września.









Legia Warszawa 1-2 (1-2) Warta Poznań

0-1 - 04:35 Majed Sajid

1-1 - 16:12 Adrian Bąk (k)

1-2 - 20+2 Marcin Oleksy



W 5. minucie Marcin Oleksy zagrał doskonałe podanie do Sajida, który znalazł się sam przed bramkarzem i posłał obok niego piłkę do siatki. W 16. minucie sędzia odgwizdał rzut karny dla Legii za podparcie kikutem. Do piłki podszedł Adrian Bąk i pewnie pokonał bramkarza. W 2. minucie doliczonej do pierwszej połowy Marcin Oleksy huknął z rzutu wolnego obok muru i pokonał zaskoczonego golkipera.



Legioniści nieźle rozpoczęli drugą połowę, byli stroną dominującą, ale podobnie jak w poprzednich turniejach, brakowało zrozumienia i wykończenia.



Legia: 30. Daniel Paszkot, 4. Martin Heald, 7. Rhyce Ramsden, 8. Adrian Stanecki, 10. Jamie Tregaskiss, 11. Mateusz Żebrowski, 23. Adrian Bąk



Warta: 88. Gniewomir Bon, 8. Mateusz Warakomski, 9. Liam Burbridge, 10. Majed Sajid, 11. Bartosz Skrzypek, 18. Jamie Oakey, 87. Marcin Oleksy



żółte kartki: Ramsden, Ihab - Sajid



Kuloodporni Podbeskidzie Bielsko-Biała 6-2 (5-1) Legia Warszawa

1-0 - 01:36 Bartosz Łastowski

2-0 - 06:18 Martin Heald (sam.)

3-0 - 09:07 Bartosz Łastowski

4-0 - 16:18 Bartosz Łastowski

4-1 - 18:48 Ettaleb Ihab

5-1 - 21:50 Krzysztof Wrona

6-1 - 28:10 Lorenzo Marcantognini

6-2 - 32:32 Ettaleb Ihab



W 2. minucie na bramkę Legii uderzył Bartosz Łastowski, piłka przesunęła się jeszcze po obramowaniu i wpadła do siatki. W odpowiedzi Tregaskiss trafił w słupek po rzucie wolnym, piłka wyszła jeszcze w boisko, ale żaden z legionistów jej nie dobił. Chwilę później z kontrą wyszli zawodnicy Podbeskidzia i chociaż ofiarnie obronił Kata, jego kolega z zespołu, Martin Heald wbił piłkę z najbliższej odległości do siatki. W 10. minucie było już 3-0 po akcji Łastowskiego. W 17. minucie bramkę z rzutu wolnego zdobył Bartosz Łastowski, notując hat-trick. W odpowiedzi bramkę dla stołecznego zespołu zdobył Ettaleb Ihab. W 2. doliczonej minucie gola z dystansu zdobył Krzysztof Wrona, dając swojej drużynie prowadzenie 5-1.



W 33. minucie gola bezpośrednio z rzutu wolnego zdobył Ettaleb Ihab. Mimo niekorzystnego wyniku, legioniści walczyli do ostatniego gwizdka. Ostatecznie przegrali 2-6.



Kuloodporni: 22. Łukasz Miśkiewicz, 2. Rafał Bieńkowski, 6. Piotr Mizera, 10. Bartosz Łastowski, 11. Lorenzo Marcantognini, 14. Sebastian Ziółkowski



Legia: 12. Bartłomiej Kata, 4. Martin Heald, 7. Rhyce Ramsden, 8. Adrian Stanecki, 10. Jamie Tregaskiss, 21. Mariusz Adamczyk, 23. Adrian Bąk



żółte kartki: Adamczyk, Heald



Wyniki:

Pokrowa Lwów 0-6 Wisła Kraków

Legia Warszawa 1-2 Warta Poznań

Radomiak Radom 0-2 Śląsk Wrocław

Stal Rzeszów 2-1 Pokrowa Lwów

Radomiak Radom 0-4 Kuloodporni Podbeskidzie Bielsko-Biała

Śląsk Wrocław 3-0 Warta Poznań

Kuloodporni Podbeskidzie Bielsko-Biała - Legia Warszawa

Śląsk Wrocław 2-2 Wisła Kraków

Radomiak Radom 0-0 Stal Rzeszów

Warta Poznań 0-4 Kuloodporni Podbeskidzie Bielsko-Biała

Radomiak Radom 0-4 Legia Warszawa

Wisła Kraków 10-0 Stal Rzeszów

Śląsk Wrocław 4-1 Legia Warszawa

Warta Poznań 3-1 Pokrowa Lwów



Terminarz:

IV turniej – Kraków (31 sierpnia-1 września)

V turniej – Bielsko-Biała (28-29 września)

VI turniej – Poznań (12-13 października)

VII turniej – Warszawa (26-27 października)